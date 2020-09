Đề thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2: Bàn về khung cảnh Việt Bắc thời Kháng chiến

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết đề thi đợt 2 sẽ có độ khó tương đương với đề thi đợt 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, ưu tiên quyền lợi của thí sinh. Bộ cũng đã chỉ đạo các trường ĐH, CĐ dành phần trăm chỉ tiêu cho học sinh ở các địa phương này. Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 2 môn Ngữ văn như sau:

Đề thi Ngữ Văn THPT 2020 đợt 2 Việt Bắc

Trong đề thi môn Ngữ Văn - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2, ở phần nghị luận văn học, các thí sinh được yêu cầu phân tích khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc trong thời kháng chiến được nhà thơ Tố Hữu thể hiện qua đoạn trích của tác phẩm.

Theo Thùy Dương/SKCĐ