Đề thi môn Ngữ Văn thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2 chính thức và đầy đủ nhất

Đề thi Chính thức Môn Ngữ Văn - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2:

Trước ngày diễn ra kỳ thi đợt 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 2 lần công bố đề thi mẫu để định hướng ôn tập cho các thí sinh. Thông qua đề thi THPT Quốc gia 2020 từ đợt 1 có thể thấy, hầu hết đề thi bám sát khung chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi vừa sức thí sinh, phân loại rõ ràng ở những mức điểm từ trung bình - khá và từ khá - giỏi. Điều này giúp công tác xét tuyển Đại học của các trường Đại học trên địa bàn cả nước diễn ra thuận lợi hơn.

Đề thi Ngữ Văn THPT Quốc gia đợt 2 chính xác và nhanh nhất

Theo nhận định của một số giáo viên dạy môn Ngữ Văn, đề thi chính thức môn Ngữ Văn đợt 2 năm nay vẫn mang tính chất phân loại các sĩ tử một cách rõ ràng. Cụ thể, những câu hỏi ở phần đọc hiểu chủ yếu là những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, phần nghị luận văn học được đánh giá là hay, chứa đựng chủ đề thiết thực và không gò bó học sinh phải làm bài theo mẫu. Cấu trúc đề thi năm nay phân bổ tương tự như mẫu minh họa đã công bố của Bộ GD&ĐT.

Cơ cấu điểm xét tốt nghiệp năm nay có sự thay đổi để đảm bảo công bằng, bình đẳng hơn. Theo đó, điểm xét tốt nghiệp từ kỳ thi THPT Quốc gia là 70% và điểm tổng kết quá trình tích lũy THPT là 30%, nhằm đảm bảo tính chất của kỳ thi quốc gia. Thí sinh có giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp do sở GD&ĐT, các trường dạy nghề cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích.

Mời Quý vị tham khảo đề thi chính thức môn Ngữ Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1:

Thi THPT quốc gia đợt 2: Lo lắng gấp đôi, không lơ là chủ quan trước mọi diễn biến

Theo Thùy Dương/SKCĐ