Sau GDCD, đến lượt đề thi Sinh THPT Quốc gia 2020 bị phát hiện chưa chặt chẽ?

Cụ thể, ở mã đề 209, câu 115 có nội dung như sau:

Một loài thực vật, xét 3 cặp gen: A,a; B,b; D,d; mỗi cặp gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây đều có kiểu hình trội về 3 tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là 6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1 và có số cây mạng 1 alen trội chiếm 12,5%. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F1 không xuất hiện kiểu gen đồng hợp 3 cặp gen.

II. F1 có 37,5% số cây dị hợp 1 cặp gen.

III. F1 có 4 loại kiểu gen dị hợp 2 cặp gen.

IV. F1 có 5 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 3 tính trạng.

Phương án đưa ra là: A. 1; B.3; C. 4; D. 2

Câu hỏi gây tranh cãi từ đề thi mã 209 - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Theo đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án đúng là D.2 - F1 có 37,5% số cây dị hợp 1 cặp gen.

Tuy nhiên, dựa trên phản hồi của độc giả báo báo Pháp luật Việt Nam và một số chuyên gia một số chuyên gia, trong đề bài này, đáp án D. 2 cũng đúng, mà đáp án A. 1 cũng đúng (Cả đáp án A và D đều đúng).



Có nghĩa là sẽ có cả trường hợp F1 không xuất hiện kiểu gen đồng hợp 3 cặp gen, và sẽ có trường hợp F1 có 37,5% số cây dị hợp 1 cặp gen.

Lý giải cho đáp án này, báo Pháp Luật Việt Nam có đăng tải hướng giải bài do độc giả cung cấp như sau:

Cả đáp án D và đáp án A đều đúng

Nhiều thí sinh sau khi hoàn thành bài thi cũng đã đặt câu hỏi cho sai sót này trong đề thi môn Sinh học. Trước đó, đề thi môn GDCD cũng được cho rằng có câu hỏi lỗi, 4 đáp án chưa chặt chẽ khiến phụ huynh và nhiều học sinh hoang mang.

Your browser does not support HTML5 video.

Ngày đầu Kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Xem thêm: Thí sinh hoang mang trước nghi vấn đề thi GDCD mắc lỗi sai nghiêm trọng?

Theo Thùy Dương/SKCĐ