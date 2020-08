Mời quý vị độc giả ấn F5 để cập nhật Đáp án đề thi môn Toán mã đề 104 thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chiều nay 9/8, sau khi hoàn thành bài thi Ngữ Văn, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán thi THPT Quốc gia 2020. Đây là môn thi được đánh giá là khá "khó nhằn" và luôn gây bất ngờ cho các thí sinh.

Các thí sinh sẽ làm bài thi Toán, nằm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020 với 50 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 90 phút, bắt đầu tính thời gian làm bài từ 14h30.

Đề thi Chính thức Môn Toán - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020, mã đề thi 104: (Ấn F5 để cập nhật Đề thi Môn Toán Kỳ thi THPT Quốc gia 2020, mã đề 104)

Trước đó, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã 2 lần công bố đề thi minh họa vào tháng 3 và tháng 5/2020. Mục đích của việc công bố những đề thi mẫu ở tất cả các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia là để định hướng ôn tập cho các thí sinh, giúp thí sinh nắm chắc kiến thức để hoàn thành bài thi trong điều kiện tốt nhất.

Đề thi môn Toán mã đề 104 thi THPT Quốc gia 2020 chính xác nhất

Dựa vào đề thi minh họa môn Toán - kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, có thể thấy, ma trận đề thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán bao gồm 90% kiến thức thuộc chương trình lớp 12 (45/50 câu), 10% kiến thức chương trình lớp 11 (5/50 câu) và không có kiến thức chương trình lớp 10.

Cụ thể, khi phân loại cấu trúc đề thi theo 2 phần Hình học và Đại số - Giải tích, có thể dễ dàng nhận thấy phần Đại số - Giải tích chiếm khoảng 2/3 số lượng các câu hỏi – 34 câu (68%) và Hình học chiếm 16 câu (32%) trong tổng số 50 câu hỏi trăc nghiệm của đề thi mẫu môn Toán - kỳ thi THPT Quốc gia 2020.



Để tạo điều kiện cho các thí sinh ôn thi chuẩn theo từng chuyên đề, các câu hỏi trong đề thi mẫu môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khoanh vùng rõ ràng 10 chuyên đề Toán cụ thể, bao gồm: Khảo sát hàm số và liên quan (13 câu), Lũy thừa – Mũ – Lôgarit (8 câu), Nguyên hàm – Tích phân (7 câu), Số phức (3 câu), Khối đa diện và thể tích (3 câu), Thể tích khối tròn xoay (3 câu), Hình Oxyz (8 câu), Tổ hợp – Xác suất (2 câu), Dãy số - CSC – CSN (1 câu) và Quan hệ góc vuông trong không gian (2 câu).

Các thí sinh hoàn thành môn Toán trong chiều ngày 9/8. (Ảnh minh họa).





Theo nhận định của một số giáo viên dạy Toán, đề thi chính thức môn Toán năm nay vẫn mang tính chất phân loại các sĩ tử một cách rõ ràng. Cụ thể, 20% các câu hỏi cuối là "thử thách" cho thí sinh. Cấu trúc đề thi năm nay phân bổ tương tự như mẫu minh họa đã công bố của Bộ GD&ĐT.

Cơ cấu điểm xét tốt nghiệp năm nay có sự thay đổi để đảm bảo công bằng, bình đẳng hơn. Theo đó, điểm xét tốt nghiệp từ kỳ thi THPT Quốc gia là 70% và điểm tổng kết quá trình tích lũy THPT là 30%, nhằm đảm bảo tính chất của kỳ thi quốc gia. Thí sinh có giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp do sở GD&ĐT, các trường dạy nghề cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích.

Thí sinh sẽ được cộng 2 điểm nếu đạt bằng giỏi với giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với bằng trung cấp; cộng 1,5 điểm nếu xếp loại khá với giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá với bằng trung cấp; cộng 1 điểm nếu xếp loại trung bình.

Mời Quý vị tham khảo đề thi minh họa môn Toán của Bộ GD&ĐT năm 2020:

Your browser does not support HTML5 video.

Độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm?



Xem thêm:

Theo Thùy Dương/SKCĐ