Chùm ảnh về đề xuất cải tạo sông Tô Lịch thành trung tâm lịch sử văn hóa tâm linh gây tranh cãi

Hoạt động cải tạo sông Tô Lịch từ lâu đã là một vấn đề "đau đầu" đối với UBND Thành phố Hà Nội khi đã thử qua nhiều cách, hợp tác cả với phía chuyên gia Nhật Bản nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp hiệu quả. Mới đây, Công ty Cổ phần tập đoàn Môi trường Nhật Việt (JVE) ngày 15/9 đã gửi công văn tới Thành ủy, UBND TP Hà Nội về việc đề xuất “Giải pháp tổng thể” cải tạo sông Tô Lịch trở thành “Công viên Lịch sử-Văn hoá-Tâm linh Tô Lịch” bằng nguồn vốn từ phía Nhật Bản.

Hiện sông Tô Lịch đang gặp vấn đề nghiêm trọng về ô nhiễm nguồn nước. Để có thể thực sự “hồi sinh” dòng sông lịch sử này cần có giải pháp tổng thể cho các các vấn đề như: thu gom nước thải, cấp nước bổ cập cho sông sau khi thu gom hết nước thải, xử lý triệt để tận gốc nguồn gây ra mùi hôi thối, xử lý tầng bùn đáy, xử lý nước đã bị ô nhiễm ở trong lòng sông;, thoát nước chống ngập khi mưa bão, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh; vấn đề phát triển du lịch...

Về vấn đề này, trong thời gian tới JVE sẽ tổ chức hội thảo và mời đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để cùng tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước về Đề án có nhiều ý nghĩa cho sự phát triển của Hà Nội và góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản”.

Thiết kế dự kiến như sau: Sông Tô Lịch sẽ kè thẳng đứng và kè đáy (mở rộng mặt cắt lòng sông, bỏ mái cỏ hiện nay) trở thành giao thông đường thủy. Các cầu trên sông sẽ cải tạo thành cầu vòm bằng dầm bê tông cốt thép chịu ứng lực.

Du lịch sông Tô Lịch sẽ phục vụ cho du lịch tâm linh nối liền các chùa ở hồ Tây, đến đền Voi Phục, chùa Láng…Ngoài ra, 2 bờ sông Tô Lịch sẽ có nhiều nhà chờ xuống thuyền sát với các bến xe buýt hiện nay. Các nhà chờ này được xây dựng kiến trúc đẹp như các lầu vọng nguyệt ở các triều đại nhà Lê, nhà Trần, nhà Nguyễn...

