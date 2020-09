Đề xuất CSGT `bụng to` không được ra đường làm nhiệm vụ

Chiều 29/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an tổ chức buổi cung cấp thông tin về dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Hiện, dự thảo luật này đã được Chính phủ trình Quốc hội xem xét.





Theo Cục CSGT, dự thảo trên nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ đặt mục tiêu cao nhất là đảm bảo Sức Khỏe , tính mạng cho người dân. Đồng thời gắn với trách nhiệm của Bộ Công an trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về an toàn giao thông.





Phát biểu trong cuộc họp, đại tá Đỗ Thanh Bình - Cục phó Cục CSGT cho biết, thời gian tới lực lượng CSGT phải nâng cao năng lực, kiến thức sức khỏe để đáp ứng yêu cầu khi ra đường làm nhiệm vụ. Đây là yêu cầu từ lãnh đạo Bộ Công an đối với lực lượng CSGT.





Trong năm nay, Cục CSGT sẽ nghiên cứu đưa ra các bài kiểm tra sức khỏe, năng lực, các tiêu chí cân nặng, chiều cao và số đo vòng 2 của CSGT trước khi phân công nhiệm vụ ngoài đường. Dù chưa thống kê cụ thể, nhưng thực tế có cán bộ, chiến sĩ vòng 2 to đang làm nhiệm vụ điều tiết, xử lý vi phạm giao thông trên đường.

Đại tá Đỗ Thanh Bình





Đại tá Bình nêu rõ: "Cảnh sát bụng to sẽ gặp khó khăn trong những tình huống khẩn cấp như truy bắt tội phạm, giải cứu người gặp nạn hay giải quyết các công việc cần sức bền và sự nhanh nhạy, do vậy chúng tôi đang nghiên cứu xây dựng quy định những cán bộ vòng 2 to sẽ không làm nhiệm vụ ngoài đường".





Cũng theo ông Bình, những cán bộ, chiến sĩ không đủ điều kiện làm nhiệm vụ ngoài đường đo vòng bụng to sẽ được điều chuyển về làm công việc văn phòng hoặc những vị trí phù hợp hơn.





Một điểm đáng chú ý khác, trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự ATGT, Bộ Công an đề xuất quy định Trẻ em dưới 12 tuổi hoặc dưới 1,35 m khi được chở trên ô tô chở người thì không được ngồi ở hàng ghế trước (ghế cạnh người lái xe), trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.





Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận liên quan đến việc xác định độ tuổi cũng như chiều cao của trẻ liệu có khả thi? Đại tá Bình cho rằng, trước hết phải đưa quy định vào luật để hình thành thói quen văn hóa. Ví dụ khi CSGT hỏi cháu bé bao nhiêu tuổi, nếu trả lời 10 tuổi thì mời cháu ngồi sau, nếu cháu không nhớ tuổi thì hỏi cháu cao bao nhiêu?





“Đó là yếu tố nhân văn, mục đích chính không phải là để xử phạt”, ông Bình nói.





Theo Thanh Mai/SKCĐ