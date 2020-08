Đề xuất khai giảng trực tuyến nếu chưa kiểm soát được dịch COVID-19

Theo thông tin từ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học ( Bộ GD-ĐT ), hiện Bộ đang lên các phương án về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021, 1 trong số các phương án là tổ chức lễ khai giảng trực tuyến. Đề xuất này hiện đang được cân nhắc trong bối cảnh từ nay đến ngày 5/9 chỉ còn vài tuần nữa.

Đề xuất khai giảng trực tuyến do dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, các địa phương hiện vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội , thì phương án tổ chức khai giảng trực tuyến sẽ là một trong những đề xuất phù hợp vào thời điểm hiện tại. Ông Thành chia sẻ, việc tổ chức khai giảng trực tuyến vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh: 'Các trường có thể sử dụng một phòng, căng phông khai giảng và học sinh ở nhà vẫn có thể hát, diễn văn nghệ, nghe phát biểu của hiệu trưởng. Lễ khai giảng có thể diễn ra ngắn gọn. Như vậy, những thông điệp của nhà trường vẫn được gửi tới được học sinh'.

Để đảm bảo an toàn cho các học sinh, lễ khai giảng trực tuyến là một trong những phương án đang được đề xuất

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cũng cho rằng, tùy mỗi hoàn cảnh, địa phương có thể linh động và sẽ có nhiều cách tổ chức lễ khai giảng, miễn sao vẫn giữ được ý nghĩa, truyền được không khí ngày khai giảng đến học sinh, thể hiện thông điệp "tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học".

Phương án tổ chức khai giảng trực tuyến chỉ là ý kiến trong tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Ông Thành vẫn hy vọng chúng ta có thể sớm khống chế được dịch và các học sinh có thể dự một lễ khai giảng truyền thống đúng nghĩa, bởi lễ khai giảng luôn là một buổi lễ có ý nghĩa lớn với nhiều học sinh.

Dự kiến ngày khai giảng sẽ vào 5/9

"Trường hợp bất khả kháng thì Bộ GD&ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể để các trường thực hiện. Chúng tôi cũng đã yêu cầu các trường học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dạy học trực tuyến để ứng phó trong tình hình dịch bệnh", ông Nguyễn Xuân Thành cho hay.





Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất ngày 1/9. Dù có công bố thời gian tựu trường là 1/9, nhưng Sở GD&ĐT Quảng Nam thông tin rằng lịch này sẽ thay đổi tuỳ theo diễn biến của dịch COVID-19.

Các trường sẽ tổ chức khai giảng ngày 5/9. Học kỳ I kết thúc trước ngày 16/1. Học kỳ II hoàn thành trước ngày 25/5. Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

Quy định này áp dụng từ năm nay và xuất phát từ việc đề nghị tăng thời gian nghỉ hè cho học sinh. Đồng thời, Bộ cũng dự thảo thông tư yêu cầu các trường tư thục phải tăng thời gian nghỉ hè cho học sinh.

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

Theo Thùy Dương/SKCĐ