“Deadpool” Ryan Reynolds chuẩn bị mua đội bóng lâu đời thứ 3 thế giới

Ngoài “Deadpool”, Ryan Reynolds cũng gây tiếng vang lớn trong một số tác phẩm điện ảnh khác. Có thể kể đến “Definitely, Maybe”, “Green Lantern” hay “A Million Ways to Die in the West”.

Bên cạnh nghiệp diễn xuất, Reynolds còn ham thích kinh doanh. Tài tử người Canada đã đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất smart phone và làm rượu. Bước tiếp theo của Reynolds là bóng đá.

Đội bóng mà Reynolds đang đàm phán để mua quyền sở hữu là Wrexham AFC. Chào đời năm 1864, Wrexham được công nhận là CLB lâu đời nhất xứ Wales và thứ 3 trên thế giới.

Trên thực tế thì Reynolds không mua Wrexham một mình. Cùng hùn vốn với diễn viên sinh năm 1976 là đồng nghiệp ít hơn một tuổi Rob McElhenney.

Wrexham hiện đang chơi tận hạng đấu thứ 5 của bóng đá Anh, tức là ngoài hệ thống dành cho các CLB chuyên nghiệp. Từ năm 2011, Wrexham trở thành đội bóng do các CĐV làm chủ.

Nhưng với sự xuất hiện của “Deadpool”, hơn 97,5% trong số 1.223 thành viên thuộc nhóm điều hành đội bóng đã đồng ý chuyển đổi mô hình hoạt động.

Các CĐV của sân Racecourse, sân bóng quốc tế lâu đời nhất hành tinh, đương nhiên là cũng vô cùng phấn khích trước viễn cảnh được phát triển dưới danh tiếng và cả sự nhiệt huyết của hai Ngôi Sao đến từ Hollywood. Nhiều người thậm chí đã mơ đến một cuộc phục hưng dành cho Wrexham.

Trong quá khứ, “Những con rồng đỏ” cũng có vài thời khắc khiến người ta phải nhắc đến mình. Wrexham từng thắng Porto 1-0 tại Cúp C2 vào năm 1984. Đến mùa giải 1992/93, chiến công vĩ đại nhất đã được Wrexham tạo ra khi họ quật ngã đương kim vô địch FA Cup là Arsenal với tỷ số 2-1.

Xem thêm: Kai Havertz lập hat-trick cho Chelsea sau một điều chỉnh nữa của Lampard