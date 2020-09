Xoắn não khi Decao đăng ảnh đeo khóa cổ có mật mã là ngày kỉ niệm yêu Châu Bùi: Nhớ người cũ hay gì?

Từ trước đến nay, Decao được nhiều người công nhận là một trendsetter (người tạo xu hướng) đích thực. Bên cạnh đó, anh chàng còn là một fashionista với phong cách cá tính khác biệt, không đụng hàng từ tóc tai, phụ kiện đến outfit...

Sau một thời gian khởi xướng trào lưu làm móng tay bằng răng cưa, mới đây người yêu cũ Châu Bùi lại nhen nhóm ý định tao ra một xu hướng mới, đó chính là dùng khóa xe máy để làm vòng cổ.

Để minh họa cũng như đi đầu cho trào lưu này, Decao chẳng ngại ngần chụp luôn ảnh mẫu. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi CĐM bất ngờ soi được dãy số khắc trên chiếc khóa mà anh chàng này đeo.

Hình ảnh vòng cổ được Decao đăng tải

Cụ thể, mật mã trên vòng cổ bằng khóa xe của Decao là "1407". Nhiều người tinh ý phát hiện ra, không biết thế nào mà dãy số này lại trùng hợp với ngày kỷ niệm yêu đương của Decao với người cũ Chaai Bùi.

Ngày 14/7/2015 chính là ngày Decao và Châu Bùi yêu nhau. Những năm sau đó, cứ tới ngày này Châu Bùi đều đăng tải những bài viết, hình ảnh ngọt ngào gửi tới bạn trai. Năm 2018, kỷ niệm 3 năm bên nhau cô nàng từng thổ lộ: "14/07/15-14/07/18. Hôm nay tròn 3 năm chúng mình 'trong tim luôn có nhau'. Chàng trai bên cạnh em năm 17 tuổi liệu có đi cùng em tới suốt đời?".

Bài viết kỷ niệm 3 năm bên nhau của Châu Bùi

Kỷ niệm 4 năm yêu nhau hồi 2019, Châu Bùi cũng ngọt ngào viết: "Hôm nay là ngày tròn 4 năm bên nhau mà em đang đi làm còn chưa về. Cảm ơn anh vì luôn hiểu, thương em". Chính vì lẽ này, ngay khi Decao đăng tải ảnh vòng cổ đã khiến không ít người thắc mắc: "Chuyện này là thế nào nhỉ?", "Không thể trùng hợp như vậy được", "Anh lại nhớ người cũ hả?"...

Dù chính chủ chưa lên tiếng nhưng hành động này của Decao ít nhiều khiến Châu Bùi và ai đó cảm thấy có chút 'nhột' ấy nhỉ?

Cặp đôi khi còn mặn nồng

Decao có tên thật là Cao Minh Thắng, sinh năm 1990 tại Hà Nội. Trước đây, Decao và Châu Bùi từng là một cặp đôi đình đám và được đông đảo giới trẻ yêu thích. Cả hai luôn bên nhau trong mọi sự kiện, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống và được nhiều người biết đến với gu thời trang cực chất.

Decao và Châu Bùi từng có khoảng thời gian chia tay rồi lại tái hợp. Tuy nhiên, cuối cùng cặp đôi tiếp tục "đường ai nấy đi" vào cuối năm 2019 khiến nhiều người tiếc nuối.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ