Đêm nào mẹ chồng cũng đòi vào ngủ chung, cô vợ trẻ ấm ức nhưng không thể làm gì

Tôi và chồng quen nhau được 3 tháng thì tổ chức đám cưới. Ai cũng nghi ngờ chúng tôi cưới chạy bầu nhưng thực tế không phải vậy. Chẳng qua tôi cũng đã 26, anh thì gần 30, công việc 2 đứa cũng ổn định nên muốn nhanh chóng về chung một nhà.



Tuy nhiên, cũng chính vì quen nhau thời gian ngắn lại cưới khá vội, tôi cũng không tìm hiểu được nhiều về tính cách cũng như nếp sống bên gia đình chồng. Điều này khiến cuộc sống sau hôn nhân của tôi phải đối diện với nhiều tình huống oái oăm.

Ảnh minh họa.



Và những điều khó ưa thì lại nhanh tới. Ngay đêm tân hôn, tôi đã được phen hú vía với tính cách khó hiểu của mẹ chồng cùng sự nhu nhược của chồng.



Ngay khi chồng vừa đóng cửa để cả 2 chuẩn bị có những giây phút ngọt ngào trong đêm tân hôn thì bỗng cánh cửa bật mở, mẹ chồng ôm gối hùng hổ xông vào, tự nhiên nằm lên giường. Thấy tôi vẫn đang tròn mắt thì bà bảo:

- Trước giờ có 2 mẹ con nên vẫn hay ngủ chung phòng. Nay thằng Sơn (chồng tôi) nó lấy vợ, mẹ kê giường ra ngoài ngủ một mình không quen. Mẹ sẽ ngủ với 2 đứa mấy hôm đầu!

Ảnh minh họa.

Mẹ nói thế nhưng chồng tôi chỉ gãi đầu gãi tai ậm ừ cho qua. Thế là cả đêm hôm ấy tôi thức trắng vì tức trong khi 2 người kia thì ngủ say, ngáy o o. Tôi bực trước sự vô duyên của mẹ chồng, nhưng lại càng tức giận hơn vì chồng nhu nhược. Nếu anh phản ứng mạnh hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Những hôm sau cũng thế, cứ đến giờ đi ngủ là bà lại ôm gối vào phòng. Có những hôm bọn tôi đang chuẩn bị "hành sự" thì bà gõ cửa ầm ầm bên ngoài kêu "Cho mẹ vào nhờ 1 tý" làm bao nhiêu hứng thú tụt hết sạch. Bà nói chỉ ngủ với vợ chồng tôi mấy hôm, nhưng tình trạng này đã diễn ra cả nửa tháng rồi. Nếu cứ thế này sớm muộn tôi cũng phát điên lên mất.

