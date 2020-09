Đêm trước ngày khai giảng, gia đình bàng hoàng phát hiện em học sinh lớp 8 tử vong, nghi do treo cổ

Your browser does not support HTML5 video.

Giám đốc công ty bảo vệ rút vật giống súng dọa bắn người đi đường vì không cho vượt

Ngày 5/9, lãnh đạo Công an TP. Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự xác minh danh tính người đàn ông cầm vật giống súng doạ bắn người đi đường trong khi tham gia giao thông.