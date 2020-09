Demi Lovato và hôn phu Max Ehrich bất ngờ "đường ai nấy đi" sau khi đính hôn chỉ 2 tháng

Một nguồn tin thân cận với Demi Lovato đã xác nhận rằng mối quan hệ của cặp đôi đã ở trong tình trạng lung lay trong một thời gian và dù cả hai đã cố để cứu vãn mối quan hệ nhưng thế vẫn là không đủ.

Người hâm mộ bắt đầu suy đoán rằng cả hai đã chia tay sau khi vệ sĩ và chị gái của Demi đều hủy theo dõi nam diễn viên trên Instagram. Lovato và Ehrich xác nhận mối quan hệ của họ vào tháng 3, chỉ ba tháng sau khi Lovato chia tay người mẫu Austin Wilson.

Cặp đôi đã rất gần tới một lễ cưới trong mơ

Cặp đôi lần đầu tiên làm dấy lên tin đồn tình cảm khi những người hâm mộ phát hiện họ để lại những lời nhắn tán tỉnh trên các bài đăng Instagram của nhau. Họ xác nhận chuyện tình cảm vào tháng 5 bằng cách quay video khiêu vũ trên nền ca khúc “Stuck With U” của Ariana Grande và Justin Bieber khi cách ly cùng nhau giữa đại dịch COVID-19.

Lovato và Ehrich nhanh chóng phải lòng nhau, với một nguồn tin độc quyền tiết lộ rằng vào tháng 4 ứng cử viên giải Emmy đã lên kế hoạch cầu hôn và đã chọn được một chiếc nhẫn. Anh ấy đã làm điều đó vào tháng Bảy trên một bãi biển ở Malibu.

Màn cầu hôn lãng mạn trên bãi biển

Tài khoản Instagram của Demi Lovato chia sẻ trước đó: "Tôi biết tôi yêu anh ấy ngay khi vừa mới gặp” cùng với những bức ảnh về màn cầu hôn của nam diễn viên. “Đó là điều mà tôi không thể diễn tả cho bất kỳ ai cũng như chưa từng trải qua nó nhưng may mắn là anh ấy cũng vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy được yêu thương vô điều kiện bởi một người nào đó trong đời (ngoài bố mẹ tôi). Max không bao giờ tạo áp lực cho tôi về bất cứ điều gì khác ngoài bản thân tôi. Và anh ấy khiến tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi rất vui vì đã nhận lời cầu hôn của anh ấy. Tôi yêu Max nhiều hơn những gì mà một dòng caption có thể thể hiện và tôi rất vui khi bắt đầu một gia đình và cuộc sống với Max."

Demi Lovato đã từng hạnh phúc và chia sẻ liên tục những hình ảnh về chiếc nhẫn đính hôn khổng lồ

Về phần mình, Ehrich đã viết: “Cô ấy là người đẹp nhất từ ​​trong ra ngoài trên thế giới và tôi không thể diễn tả tôi đã biết ơn Chúa thế nào bởi ngài đã mang chúng ta đến với nhau. Anh yêu em rất nhiều @ddlovato".

Nhiều năm trước khi chàng trai gốc New Jersey và Lovato quen nhau, anh ấy đã tweet về việc phải lòng cô ấy. Trong một bài đăng đã bị xóa từ tháng 12 năm 2011, anh ấy viết, “Tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh là Demi Lovato. #cantalwaysgetwhatyouwant. ” Anh ấy cũng từng bị cáo buộc đã tweet về việc muốn kết hôn với Selena Gomez, người bạn cũ của Lovato, nhưng ca sĩ "Confident" đã gọi các bài đăng xuất hiện lại là "giả mạo" vào đầu tháng này.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ