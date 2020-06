Đến nhà đón con đi chơi, bị tình nhân của vợ cũ nổi máu côn đồ xách dao đâm chết

Tin tức mới nhất ngày 8/6, thông tin từ tờ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an huyện Bình Chánh đã và đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM nhằm khẩn trương truy bắt đối tượng Nguyễn Thái Phi Khanh (SN 1975, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “giết người”.

Được biết, Khanh chính là người đã dùng dao đâm anh Nguyễn Xuân Hồng (SN 1980, quê Long An) tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng này đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, anh Hồng là chồng cũ của chị T.T.N.L (SN 1984). Tuy nhiên, cả 2 mới đây đã ly hôn. Chị L. sống chung với 2 con nhỏ tại một căn nhà ở ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Ảnh minh họa.

Thời gian gần đây, Khanh có quan hệ tình cảm với chị L. nên đã dọn tới ở cùng, sống chung như vợ chồng.

Đến ngày 7/6, anh Hồng đến chỗ chị L. với mục đích đón 2 con đi chơi. Tuy nhiên, tại đây, Khanh đã nảy sinh mâu thuẫn với anh Hồng. Quá tức giận, đối tượng này đã bất ngờ dùng dao, chém nhiều nhát vào anh Hồng, khiến chồng cũ của nhân tình tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt, tiến hành bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Những nhân chứng xung quanh cũng đã được lấy lời khai để phục vụ cho công cuộc điều tra và truy bắt hung thủ.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ