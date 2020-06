Đến nhà siết nợ không thành liền bắt cóc bé trái 7 tuổi dọa giết ép con nợ trả tiền

Công an huyện Anh Sơn ( Nghệ An ) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1991, trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn) để điều tra về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Trung và anh Cao Văn S. (ngụ tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn) có quan hệ quen biết. Thời gian trước, anh S. có vay Trung 6 triệu đồng với lời hứa 2 tuần sau sẽ trả đầy đủ.

Tuy nhiên, khi đến hạn trả vẫn không thấy anh S. đến đưa tiền nên Trung đã nhiều làn giục đòi tiền. Đến ngày 28/5, Trung đến nhà siết nợ nhưng vợ chồng anh S. đi vắng chỉ có con trai 7 tuổi là cháu N. ở nhà.

Thấy trong nhà anh S. không có gì đáng giá, quay ra lại nhìn thấy cháu N. Nên Trung đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu cháu bé để yêu cầu bố mẹ trả tiền. Nghĩa là làm, Trung bắt cóc cháu N. Rồi đưa đi.

Tiếp đó, Trung gọi điện cho anh S. rồi cho anh nghe giọng của con trai. Trung đe dọa sẽ giết chết cháu bé nếu anh S. không trả đủ số tiền 6 triệu đồng đã nợ trước đó.

Lo lắng cho an nguy của con trai nên vợ chồng anh S. đã đến Công an huyện Anh Sơn trình báo vụ việc. Qua công tác điều tra, Công an nhanh chóng truy ra đối tượng Nguyễn Văn Trung và giải cứu cháu bé.

Thời điểm khống chế Trung, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng này có biểu hiện say rượu, không làm chủ được bản thân nên manh động, liên tục đe dọa, yêu cầu Công an phải gọi anh S. mang tiền đến trả nếu không sẽ không thả cháu N. ra.

Khi đã hết men rượu và tỉnh táo trở lại, Trung khai: Do khó khăn về tài chính, nghĩ đến số tiền mà anh S. nợ nên đã thuê một chiếc xe kéo đến nhà anh S. nhằm mục đích lấy tài sản siết nợ. Tuy nhiên, thấy trong nhà không có tài sản giá trị nên đã nảy sinh ý đồ bắt cóc cháu N. để ép anh S. trả tiền.

