Đến tận đêm tân hôn, chú rể sốc nặng khi phát hiện cô dâu là... đàn ông

Trên đời này cô vô vàn chuyện lạ lùng có thể xảy ra mà đến cả người trong cuộc cũng không dám ngờ tới. Tuy nhiên, nếu phát hiện ra vợ mình là đàn ông ngay trong đêm tân hôn thì quả là sự việc "hiếm có khó tìm".



Thế nhưng điều này lại xảy ra với anh Muh ở đảo Lombok, Indonesia. Sau khi kết hôn với cô dâu Mita, Muh muốn được ân ái với vợ trong đêm tân hôn nhưng bị từ chối. Dù hơi thất vọng, Muh vẫn thông cảm vì nghĩ rằng có lẽ Mita còn cảm thấy sợ và hồi hộp.

Tối hôm sau, Muh yêu cầu được quan hệ một lần nữa nhưng Mita tiếp tục từ chối, đòi ly hôn để ngay lập tức ra khỏi nhà. Cảm thấy hối hận vì hành động của mình, Muh muốn đến tận nhà xin lỗi và thuyết phục vợ quay lại.

Tuy nhiên, trên đường tìm địa chỉ đến nhà Mita, Muh bất ngờ khi thấy trên địa chỉ nhà được đăng ký đứng tên người đàn ông tên Mit. Khi kiểm tra lý lịch, Muh càng bất ngờ hơn khi Mita thật sự là Mit, tức vợ mà anh cưới về là đàn ông.



Đây quả thật là cú sốc không nhỏ đối với Muh. Ngay sau đó, anh đã trình báo vụ việc lên cảnh sát địa phương và đòi ly hôn. Hiện tại, phía cảnh sát đã xác nhận sự việc này.

Cách đây không lâu, tại Uganda cũng xảy ra sự việc tương tự. Cụ thể, sau 4 ngày cưới theo nghi lễ Hồi giáo hồi tháng 12, thầy tế 27 tuổi Mohammed Mutumba tại nhà thờ Hồi giáo ở quận Kayunga (miền trung Uganda) cảm thấy nghi ngờ vì vợ mình là Swabullah Nabukeera vẫn "không chịu cởi quần áo khi đi ngủ".

Hai tuần sau đám cưới, 2 vợ chồng vẫn không thân mật do vợ anh lấy lý do là đang trong kỳ "đèn đỏ". Mãi đến khi cảnh sát tới tận nhà Mutumba, tìm kiếm Nabukeera vì đã cắp tivi và quần áo nhà hàng xóm thì sự thật mới được phơi bày. Hóa ra, Nabukeera thực chất lại là đàn ông.

Sau khi bị bắt, người này khai thật tên của mình là Richard Tumushabe. Mục đích anh đóng giả phụ nữ là để kết hôn với thầy tế rồi lên kế hoạch trộm cắp tiền.



Kỳ lạ: Đàn ông đi thi sắc đẹp để lấy được vợ. Nguồn: VTC Now



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ