Đến Tây Ban Nha tham dự buổi tiệc, Hoàng từ Bỉ dương tính với COVID-19

Theo đó, Hoàng từ Bỉ Joachim, 28 tuổi đến Tây Ban Nha thực tập hôm 26/5 và hai ngày sau tham dự một bữa tiệc tại thành phố Córdoba, phía nam nước này,... Đến ngày 30/5, hoàng cung Bỉ cho biết, Joachim sau đó có những triệu chứng nhẹ và xét nghiệm dương tính với COVID-19



Truyền thông Tây Ban Nha cho hay, bữa tiệc mà Joachim, chau trai của Vua Philippe, tham dự có 27 người. Bữa tiệc trên đã vi phạm quy định cấm tụ tập quá 15 người theo lệnh phong tỏa của chính quyền thành phố Córdoba.



Hiện, những người tham gia buổi tiệc đã được cách ly. Lực lượng Cảnh sát Tây Ban Nha cũng đang tiến hành điều tra về sự việc. Theo đó, những người vi phạm lệnh phong tỏa có thể bị phạt tới 10.000 euro (11.100 USD).



El Confidencial là tờ báo đầu tiên đưa tin về buổi tiệc, tuy nhiên không nêu tên của Hoàng tử Bỉ. Sau đó, truyền thông nước này xác nhận Joachim đang ở Tây Ban Nha.

Hoàng tử Bỉ- Joachim (28 tuổi) - Ảnh SIPA





Đại diện chính quyền ở Córdoba - Rafaela Valenzuela lên án bữa tiệc, chỉ trích những người tham dự là "vô trách nhiệm".



Bà cho biết: "Tôi cảm thấy kinh ngạc và giận dữ. Một sự việc kiểu này diễn ra vào thời điểm cả nước đang tiếc thương rất nhiều người chết".



Được biết, Hoàng tử Joachim là con trai út của Công nương Astrid và đứng thứ 10 trong danh sách thừa kế ngai vàng của Bỉ. Anh có quan hệ tình cảm lâu năm với một phụ nữ Tây Ban Nha tên là Victoria Ortiz.



Trong khi đó, Tây Ban Nha vừa mới trải qua cơn khủng hoảng về dịch COVID-19 và đang trong quá trình tái mở cửa, sau khi áp đặt ột trong những lệnh phong tỏa ở châu Âu.



Hôm 4/5, chính phủ nước này đã vạch ra kế hoạch 4 bước để bắt đầu nới lỏng các hạn chế. Từ ngày mai 1/6, Tây Ban Nha sẽ sẽ chuyển sang giai đoạn hai, dành cho 70% công dân và chỉ còn những thành phố lớn nằm dưới phong toả.



Tây Ban Nha là một trong những nước có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất thế giới. Nước này hiện ghi nhận hơn 239.000 ca nhiễm, trong đó hơn 27.000 ca tử vong.

Theo Minh Tú/SKCĐ