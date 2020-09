Bóc tách Denis Đặng: 'Phù thủy âm nhạc' 9x với gu âm nhạc khác biệt, đứng sau nhiều MV Việt đình đám

Your browser does not support HTML5 video.

Rợn người với pha phá bóng theo kiểu muay thái khiến cầu thủ đối phương ăn trọn cả đầu gối vào mặt

Selma Bacha - hậu vệ của đội Lyon có tình huống xử lý nguy hiểm khi nhảy lên cao phá bóng không khác gì đòn song phi gối của muay thái, tuy phá trúng bóng nhưng cả hai đầu gối lại găm thẳng vào mặt đối phương.