Chọn Denis Đặng làm gương mặt đại diện, game Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ phải hủy hợp tác và xin lỗi fan

Tên cướp ý thức cao nhất năm, trước khi cướp còn cẩn thận rửa tay sát khuẩn để ngừa Covid 19

Vụ việc xảy ra ngày 11/9 tại khu vực Bannadevi, Uttar Pradesh, Ấn Độ. 3 người đàn ông đeo khẩu trang rồi cẩn thận rửa tay sát khuẩn sau đó đột ngột rút súng ra cướp trước sự ngỡ ngàng của chủ tiệm và khách hàng.