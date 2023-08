Đèo Bảo Lộc đã thông xe trở lại

Đến 10 giờ 30 phút sáng nay 1/8, đèo Bảo Lộc bắt đầu thông xe trở lại, ưu tiên cho xe container, xe tải hạng nặng lưu thông trước.

Đèo Bảo Lộc bắt đầu thông xe trở lại. Ảnh: Đông Anh.

Để đảm bảo lưu thông trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, đơn vị quản lý đường bộ và các sở, ngành, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, tổ chức khảo sát kỹ tình hình địa hình, địa chất tại khu vực, đánh giá mức độ an toàn để báo cáo UBDN tỉnh xem xét quyết định cho phương tiện lưu thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện lưu thông trên đèo.

UBND tỉnh cũng yêu cầu cần xem xét phương án hạn chế số lượng phương tiện lưu thông trên đèo trong trường hợp điều kiện thời tiết còn bất lợi, chưa đảm bảo an toàn. Sở Giao thông Vận tải phối hợp Công an tỉnh, Khu Quản lý đường bộ IV nghiên cứu phương án ứng trực 24/24 trong trường hợp thời tiết tiếp tục có mưa lớn, kể cả phương án sạt taluy, sạt nền đường và có biện pháp, giải pháp khắc phục để nối lại giao thông nhanh nhất nếu có sự cố.

Lâm Đồng cũng tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các điểm có nguy cơ sạt lở trên Quốc lộ 20 (đoạn qua đèo Bảo Lộc) và tiếp tục đánh giá mức độ, nguy cơ sạt trượt đất, từ đó thực hiện ngay các giải pháp xử lý, không để xảy ra sự cố tương tự.

Lâm Đồng cũng đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV tích cực phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh nghiên cứu tổ chức phân luồng phù hợp trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài, hạn chế phương tiện lưu thông trên đèo; đồng thời, khẩn trương khắc phục, hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng trên đèo Bảo Lộc; trong đó, có phương án “bật sớm, tắt muộn” trong điều kiện ảnh hưởng của thời tiết để đảm bảo an toàn giao thông; có phương án bố trí phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo giao thông trên đèo khi có sự cố sạt lở đất xảy ra.

Đề xuất sớm đầu tư, nâng cấp các tuyến quốc lộ: 28, 28B, 55 để đảm bảo lưu thông và điều tiết lưu thông khi có sự cố xảy ra tại đèo Bảo Lộc.

Kỳ Phong