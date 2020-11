Đèo Khánh Lê nước chảy như thác gây sạt lở, du khách đi từ Đà Lạt tới Nha Trang nên chuyển hướng

Chiều tối 29/11, địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn gây ngập úng tại nhiều địa điểm. Trong đó tại vùng núi đã xuất hiện tình trạng sạt lở nguy hiểm. Cùng ngày mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh đèo Khánh Lê (nối Nha Trang - Đà Lạt ) nước chảy xiết như thác dữ. Được biết, đoạn clip do một tài khoản tên Lê Ngọc Quốc Dũng đăng trong group cộng đồng dành cho người dân tỉnh Khánh Hoà.

Người này cảnh báo, người dân có ý định đi Nha Trang bằng đường này thì nên chuyển hướng đi lối Sông Pha để tránh gặp nguy hiểm.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội



Sau khi được đăng tải, đoạn clip thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều fanpage lớn cũng nhanh chóng đăng tải lại khoảnh khắc này, thu hút tới hàng trăm lượt chia sẻ. Nhiều tài khoản khác đang di chuyển qua địa điểm này cũng để lại hình ảnh.

Thác nước chảy xiết khi mưa lớn

Sau cơn mưa đã xảy ra sạt lở



Đáng chú ý, sau mưa lớn và cảnh tượng nước chảy trên đỉnh đèo xuống đường như thác nước thì hiện tượng sạt lở đã xảy ra, gây tê liệt giao thông qua lại giữa Nha Trang và Đà Lạt - 2 thành phố du lịch trọng điểm với lưu lượng di chuyển lớn.



Được biết, đèo Khánh Lê nằm trên Quốc lộ 27C ở vùng giáp ranh huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) và huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng). Đây là con đường được nhiều du khách lựa chọn để di chuyển từ Đà Lạt đi Nha Trang và ngược lại nên được mệnh danh là tuyến đường này là "nối liền hoa và biển".

Con đèo này còn được đặt với nhiều tên gọi khác nhau như đèo Omega, đèo Hòn Giao, đèo Bidoup, đèo Long Lanh, đèo Khánh Vĩnh.



Hiện chưa rõ tình trạng sạt lở như thế nào và giao thông đã khôi phục hay chưa, khuyến cáo du khách thay đổi lịch trình di chuyển sang một số cung đường khác như đèo Sông Pha (đèo Ngoạn Mục) nối giữa huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) và huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) để đảm bảo an toàn.

Theo Hà Ly/SKCĐ