Đèo nhau bằng xe máy, đôi vợ chồng bất ngờ bị ô tô cán tử vong tại chỗ thương tâm

Vụ tai nạn diễn ra vào khoảng 15h ngày hôm qua 16/9 khiến hai vợ chồng đi xe máy tử vong tại chỗ. Được biết, đôi vợ chồng gặp nạn là người quê Thái Bình, đang đèo nhau sang Nam Định thì bất ngờ gặp nạn. Hiện công an thành phố Nam Đình đã tiến hành vào cuộc điều tra và làm rõ nguyên nhan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn tỉnh.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ tai nạn diễn ra trên đường Trần Nhân Tông, quan đoạn gần cầu Đò Quan, thành phố Nam Định. Tại thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 30T-2557 đã va chạm mạnh với xe máy làm hai người trên xe bị hất văng xuống đường và tử vong tại chỗ. Nạn nhân là một nam, một nữ và chưa rõ danh tính.

Tại hiện trường cho thấy, phần đầu xe ô tô bị hư hỏng nặng, xe máy nằm dưới đường cũng bị nát bét. Vị trí của 2 xe nằm cách nhau chừng 20m.

Hiện vụ việc đang được công an thành phố Nam Đình điều tra làm rõ.

Nam Định 2 vợ chồng đi xe máy tử vong sau khi va chạm với ô tô 7 chỗ

Theo Phương Hoa/SKCĐ