ĐH Bách Khoa Hà Nội tổ chức bài thi kiểm tra tư duy tại 3 địa phương

Như thông tin tuyển sinh đã được công bố, năm 2020 là năm đầu tiên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội triển khai phương án tổ chức tuyển sinh kết hợp sử dụng kết quả thi THPT Quốc Gia 2020 và kết quả bài Kiểm tra tư duy (dành cho các thí sinh thi khối A19 và A20).

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



Kết quả của bài thi này sẽ được kết hợp với kết quả bài thi Toán - Vật Lý hoặc Toán - Hóa học để xét thành 1 tổ hợp điểm xét tuyển vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Theo đại diện nhà trường, bài kiểm tra tư duy đưa ra đề bài ở các mức độ khác nhau, từ thông hiểu, vận dụng đến vận dụng sáng tạo, yêu cầu thí sinh có khả năng suy luận, nắm bắt và vận dụng kiến thức trong thời gian ngắn. Toàn bộ phần kiến thức nằm trong kiến thức phổ thông nhưng gắn liền với tình huống thực tế.

Bài kiểm tra tư duy ĐH Bách Khoa được tổ chức ở đâu?

Bài kiểm tra tư duy và kiến thức của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được thiết kế nhằm mục đích đánh giá năng lực và khả năng của các thí sinh trong môi trường Đại học - đặc biệt dành cho các thí sinh có mong muốn và nguyện vọng xét tuyển vào các khối ngành Khoa học Kỹ thuật. Các thí sinh tham gia làm bài kiểm tra tư duy này cũng đồng thời sẽ được kiểm tra khả năng học tập phù hợp với nền giáo dục Việt Nam và khả năng tiếp cận những nền kiến thức tiên tiến trên thế giới.

Năm học 2020-2021, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nhận hơn 5.000 hồ sơ đủ điều kiện vượt qua vòng sơ tuyển của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các thí sinh này hiện đã được sắp xếp tham dự bài thi kiểm tra tư duy tại 10 hội đồng thi được tổ chức tại Hà Nội, Sơn La và Thanh Hóa.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên cả nước. trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cam kết với thí sinh dự thi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp tốt nhất theo khuyến cáo của Bộ Y tế để đảm bảo phòng chống dịch bệnh trong khi thi. Trường cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh đến dự thi ở ba khu vực trên.

Nếu trong các trường hợp bất trắc xảy ra, trường sẽ thực hiện theo phương châm là tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh và đảm bảo công bằng của kỳ thi, đại diện nhà trường cho hay.

