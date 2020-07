Những người tham dự lễ tốt nghiệp tại ĐH Thương Mại phải tự giác cách ly và khai báo y tế

Những người tham dự lễ bế giảng ngày 19 tháng 7 tại ĐH Thương Mại là đối tượng cần thực hiện tự giác cách ly

Được biết, buổi lễ phát bằng được tổ chức với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Nhà trường, 33 tân Tiến sĩ, 249 tân Thạc sĩ và rất nhiều người thân và thành viên gia đình của họ. Đây là những học viên cao học tốt nghiệp khóa 24A do trường Đại học Thương Mại đào tạo.

Những người nằm trong 02 nhóm đối tượng nên trên được lãnh đạo trường Đại học Thương Mại yêu cầu khẩn cấp thực hiện khai báo y tế trong thời gian sớm nhất và tự giác thực hiện cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày kể từ ngày rời khỏi Đà Nẵng/ Quảng Nam đối với các đối tượng nhóm (1) và từ ngày 20 tháng 7 đối với các đối tượng thuộc nhóm (2). Sau 14 ngày tự cách ly này, các nhân viên và học viên, sinh viên mới được quay lại trường để công tác và học tập.

Buổi lễ đã thực hiện trao bằng cho 33 tiến sĩ và 249 thạc sĩ tốt nghiệp khóa cao học 24A

Nhà trường cũng yêu cầu các Trưởng đơn vị, phòng Quản lý đào tạo và Khoa Sau Đại học nắm rõ danh sách nhân viên và học viên nằm trong 2 nhóm đối tượng này để tiện theo dõi và quản lý việc thực hiện thông báo. Đối với các nhân viên và cán bộ nằm trong diện phải tự cách ly, vẫn làm việc bình thường theo chế độ trực tuyến thông qua các nền tảng đã được sử dụng từ trước.

Trường Đại học Thương Mại trên phố Hồ Tùng Mậu - Hà Nội