Đi ăn sáng về, người phụ nữ tá hỏa phát hiện chồng mình chết trong tư thế treo cổ tự tử trên lần 2

Theo thông tin được biết, sáng nay 22/11, chị N.T.N. (SN 1972, trú tại số nhà 77 đường Quang Trung, thuộc Tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cùng hai con trai của mình đi ăn sáng trở về thì phát hiện chồng mình là anh T.T.H. (SN 1969) đã chết trong tư thế treo cổ tự tử ở trên tầng 2.

Chị H. cùng các con hô hoán để người dân xung quanh đến hỗ trợ đưa anh H. đi cấp cứu. Tuy nhiên anh đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này.

Công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc

Được biết, cuộc sống của anh H. khi còn trẻ rất bôn ba, vất vả. Anh từng sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động nhiều năm, sau đó trở về quê để xây nhà. Được một thời gian, anh lại sang Ba Lan để mưu sinh suốt 13 năm, rồi lại sang Thái Lan để làm ăn kiếm sống. Cuối cùng anh về nước và làm việc cho một công ty xây dựng ở Hà Tĩnh

Vợ của anh H. hiện đang là giáo viên dạy tiểu học tại một trường trên địa bàn. Hai vợ chồng anh H. có với nhau 2 người con trai, cháu đầu đã tốt nghiệp đại học, cháu thứ 2 sang du học ở nước ngoài. Từ đầu năm đến nay do dịch bệnh nên cả hai người con đều đang ở nhà cùng bố mẹ.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo Thiên Bình/SKCĐ