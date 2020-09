Đi cắm câu gặp mưa lớn kèm dông lốc, người đàn ông bị cây xanh đè trúng tử vong

Ngày 27-9-2020, tại Cần Thơ đã xảy ra một trường hợp chết người do mưa gió mạnh làm ngã cây xanh đè trúng.

Nạn nhân được xác định là ông P.H. 61 tuổi, ngụ tại ấp Thới Hưng, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Theo gia đình cung cấp, vào khoảng 8h30 sáng ngày 27/9, ông P.H. đi bơi xuồng trên kênh thuộc xã Thới Đông đi cắm câu, đặt bẫy chuột thì gặp mưa dông.

Nhiều cây xanh bị gãy đổ do mưa lớn

Ông H. nhanh chóng tấp xuống vào bờ để trú ẩn thì bất ngờ một cây bạch đàn to gần đó bị gió mạnh làm tróc gốc đè trúng khiến ông tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Ban chỉ đạo PCTT-TKCN huyện Cờ Đỏ đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chia buồn và động viên hỗ trợ cho gia đình ông H. số tiền là 5 triệu đồng để người nhà lo hậu sự. Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Cờ Đỏ cũng hỗ trợ thêm 5,4 triệu đồng cho gia đình. Chính quyền địa phương và người dân cũng đến chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn mất mát.

Mưa giông xuất hiện tại quận Ninh Kiều từ trưa đến tối ngày 27-9-2020

Theo thông tin được biết, chiều cùng ngày tại Quận Ninh Kiều đã xuất hiện mưa to gió lớn kéo dài nhiều giờ liền. Các tuyến đường ở nội ô thành phố cũng bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 27/9 nhiều địa phương tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có mưa lớn trên diện rộng, trong đó tại Kiên Giang và bán đảo Cà Mau có mưa lớn.

Dự báo trong ngày 28/9, vùng xoáy thấp trên vùng biển phía Đông Nam Bộ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Tây Nam vào phía đất liền khu vực Nam Bộ. Do đó khu vực này sẽ có mưa lớn kèm theo dông lốc trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến trong khoảng 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong cơn gông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

