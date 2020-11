Di dời thành công quả bom nặng 340kg tại phố Cửa Bắc, Hà Nội, mọi hoạt động đã trở lại bình thường

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Ngồi lướt mạng trước cổng chờ người yêu xuống, thanh niên bị giật mất điện thoại

Thanh niên trong lúc ngồi lượt web trước cổng là người yêu để chờ nàng xuống chở đi chơi đã bị tên cướp canh me giật điện thoại trong nháy mắt để lại anh chàng ngồi ngơ ngẩn chỉ biết trách mình quá đen đủi.