Đi đường không đội mũ bảo hiểm, cô gái còn ngang nhiên thách thức và 'đi đường quyền' với công an

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tượng một cô gái chửi bới, thách thức rồi lao vào đánh lực lượng chức năng khi yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ được mọi người chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội



Từ clip này có thể thấy, cô gái này không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đến khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người này không những không hợp tác mà còn chửi tục, mắng nhiếc và thách thức lực lượng chức năng.

Đoạn clip được ghi lại và chia sẻ.



Cô gái liên tục hét lớn giữa đường “Ngon thì giữ xe tao đi. Đưa chìa khóa xe tao đây!” và thách thức đầy ngang ngược: “Mang bút ra đây tao ghi giấy tờ cho". Chưa dừng lại ở đó, người này còn lao vào định đánh một chiến sĩ công an đang đứng trước mặt mình.



Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế cô gái, không để đối tượng này tiếp tục làm loạn. Dù bị giữ chặt tay chân, cô gái vẫn tiếp tục chửi bới khiến nhiều người chứng kiến ngao ngán và bức xúc. Không kìm được cảm xúc, nhiều người còn nói thẳng: "Trói nó lại".

Ảnh cắt từ clip.



Đoạn clip ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Hầu hết ý kiến đều cho rằng cô gái này đã sai, lắc đầu ngao ngán trước cách hành xử "kém duyên" thậm chí là "vô học" của người này.



Cụ thể, một số mình luận như sau: "Sai rành rành ra rồi mà còn đòi sửng cồ với người khác”, "hành hung lực lượng chức năng cơ đấy", “Dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa thì chẳng thể nào chấp nhận được hành động và lời nói của cô gái này”...



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ