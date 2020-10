Đi mua gạo, người đàn ông bị lũ cuốn mất tích, hơn 100 người được huy động tham gia tìm kiếm

Sáng nay khoảng 6h, ngày 17/10, khi đi qua khu vực cầu tràn sông Rộ nối thôn Thủy Hòa với Thị tứ xã Thanh Thủy để mua thức ăn, ông Lê Văn Sơn (43 tuổi, trú tại thôn Thủy Hòa, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) bất ngờ trượt chân ngã rồi bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhân được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến dĩ và người dân đến tìm kiếm nạn nhân . Tuy nhiên do nước sông dâng cao, dòng nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến chiều nay 17/10 việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Trung tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết: “Suốt từ sáng tới giờ, lực lượng chức năng không ngừng mở rộng địa bàn tìm kiếm. Khu vực tìm kiếm đang tập trung trong bán kính 1km về phía cầu tràn hạ lưu. Hiện tại nước tuy rút hơn so với buổi sáng nhưng vẫn ở mức cao và chảy xiết, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Chúng tôi cũng huy động thợ lặn, những người có kinh nghiệm rà đi rà lại trên khúc sông này 3 đợt nhưng vẫn chưa có kết quả. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm một cách khẩn trương nhất, để tìm được nạn nhân trước khi trời tối”.

Trong những ngày qua do mưa lớn kéo dài nên mực nước các con sông, khe suối nước dâng cao khiến một số tuyến đường bị ngập sâu, nhiều tuyến đường tại Nghệ An bị ngập lụt nặng như: Quốc lộ 48E có 6 điểm ngập lụt; các tuyến tỉnh lộ 532, 544, 534B... gần 10 cầu tràn cũng đang bị ngập sâu, có nơi lên tới 2,5m.

Hiện chính quyền địa phương đã lập rào chắn và cử lực lượng canh gác ở những khu vực này, không cho người dân qua lại tại khu vực nguy hiểm.

Theo Phương Hoa/SKCĐ