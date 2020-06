Đi tiểu rắt và buốt cẩn thận là dấu hiệu của 5 căn bệnh nguy hiểm này, người trẻ càng cần đề phòng

Tiểu rắt bao gồm cảm giác đi tiểu không hết, buốt khi đi tiểu gây đau, khó chịu ngại đi tiểu. Nếu tình trạng này kéo dài bạn cần nghĩ tới một số bệnh lý sau đây.

Nhiễm trùng đường tiết niệu



Nếu buồn tiểu thường xuyên nhưng không muốn đi vì đau rát và lượng nước tiểu ít, hãy nghĩ tới bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Thống kê cho thấy 50-60% phụ nữ gặp phải căn bệnh này ít nhất một lần trong đời.



Phái đẹp có khả năng mắc bệnh cao gấp 30 lần so với nam giới. Nguyên nhân là do niệu đạo của phụ nữ, ống dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể, ngắn hơn so với đàn ông nên vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập. Đặc biệt trong quá trình vệ sinh vùng kín rất dễ bị nhiễm khuẩn.



Triệu chứng nhiễm trùng đường tiểu gồm: đau đớn khi đi tiểu, cảm giác buốt, khó chịu, tiểu lắt nhắt. Vùng bụng dưới căng lên, nước tiểu vẩn đục, có mùi hôi, tiểu ra máu.



Nếu bị nhiễm trùng nấm men, các cô gái sẽ có biểu hiện như ngứa, sưng đỏ da có xu hướng xuất hiện xung quanh vùng kín.

Viêm bàng quang kẽ



Đi tiểu nhiều lần trong một ngày kèm theo triệu chứng đau rát, buốt khi tiểu có thể là dấu hiệu của viêm bàng quang kẽ. Bệnh này có thể không quá nghiêm trọng nếu bạn phát hiện sớm và kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào. Bạn nên tránh ăn đồ cay, thực phẩm nhiều axit, kết hợp dùng thuốc.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI)



Đối với giới trẻ, tiểu rắt tiểu buốt là triệu chứng hàng đầu của các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tsippora Shainhouse, bác sĩ da liễu tại Trung tâm y tế SkinSafe ở Hillsly Hills cho hay, các bệnh về đường tình dục thường biểu hiện với mụn rộp, cảm giác đau buốt khi bạn đi bộ, ngồi, đi tiểu. Nếu nặng hơn, bạn có thể trải qua cảm giác giống như cúm.



Các bệnh lây truyền qua đường tình dục có biểu hiện tiểu rắt, tiểu buốt như: lâu, giang mai, viêm nhiễm phụ khoa, mụn rộp sinh dục...

Cơ chế gây ra hiện tượng tiểu rắt



Viêm da tiếp xúc



Da ở vùng kín đặc biệt nhạy cảm và dễ bị kích thích. Khi phải tiếp xúc quá mức với các hóa chất, tạp chất hay các yếu tố lạ nào từ bên ngoài đều có thể khiến da vùng kín bị tổn thương, ảnh hưởng tới khả năng tiểu tiện.



Đặc biệt với chị em phụ nữ có thói quen sử dụng các loại hóa chất để vệ sinh vùng kín hay nước hoa vùng kín nên đặc biệt cẩn trọng. Người có cơ địa Đặc biệt với chị em phụ nữ có thói quen sử dụng các loại hóa chất để vệ sinh vùng kín hay nước hoa vùng kín nên đặc biệt cẩn trọng. Người có cơ địa Dị ứng càng không nên dùng.



Ngoài ra một số bệnh ngoài da cũng có thể gây tiểu rắt, tiểu buốt đỏ da, đau nhức, ngứa ở vùng sinh dục là bệnh lichen xơ hóa, eczema.



Sỏi bàng quang



Nước tiểu tích tụ lâu dài có thể tạo nên sỏi, từ đó gây kích thích bàng quang hoặc chặn dòng chảy của nước tiểu, dẫn tới hiện tượng tiểu đau. Căn bệnh này phổ biến ở nam giới trên 50 tuổi.

Your browser does not support HTML5 video.

Nguy hiểm chết người khi đi tiểu ngay sau khi ngủ dậy

Xem thêm: Cẩn thận chết sớm vì thói quen đi tiểu ngay sau khi thức dậy

Theo Hà Ly/SKCĐ