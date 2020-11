Choáng ngợp không gian tổ chức đám cưới của Công Phượng: Nơi lựa chọn của nhiều sao Vbiz

Trước đó, trong thiệp cưới được đăng tải, Công Phượng cũng đã hé lộ luôn địa điểm tổ chức đám cưới. Đó chính là Gem Center - nơi tổ chức tiệc cưới sang chảnh bậc nhất Sài Gòn. Gem Center là nơi lựa chọn tổ chức hôn lễ của hàng loạt sao Việt đình đám như: Cường Đô La - Đàm Thu Trang, Trấn Thành - Hari Won, diễn viên Lê Phương, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ, Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân, ái nữ đại gia Minh Nhựa,...

Bên cạnh đó, đây còn là nơi từng vinh dự tiếp đón cựu Tổng tống Mỹ Obama khi ông sang Việt Nam công tác.

Ngày 16/11 tới, đám cưới của cầu thủ Công Phượng sẽ được bảo mật ở mức tối đa. Tuy nhiên, địa điểm tổ chức hôn lễ vẫn khiến nhiều người chú ý và choáng ngợp. Được biết, tại Gem Center, hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng như màn hình chiếu hiện đại đều được trang bị hiện đại, từ phông nền đến phụ kiện bàn tiệc hết sức sang trọng.

Nơi diễn ra lễ cưới của Công Phượng - Viên Minh còn có khu vườn trên sân thượng để dành cho tiệc ngoài trời. Toàn bộ bề mặt của các sảnh được bố trí với các ô kính nhỏ xen kẽ với các mảnh tường cách điệu.

Diện tích nơi này lên tới 10.000 m2 bao gồm 2 sảnh lớn và 10 sảnh nhỏ với chuỗi vận hành khép kín, được bảo mật đến mức độ cao nhất. Trước cửa thang máy ở mỗi tầng đều có thêm một lớp nhân viên kiêm bảo vệ.

Nhiều khách hàng tiết lộ, đội ngũ an ninh ở đây cực kỳ nghiêm ngặt. Ở đây có đội hướng dẫn xe lưu thông, đội kiểm soát vé mời từng người trước khi vào trong lễ cưới. Thang máy tầng có sự kiện sẽ khóa ngay khi diễn ra, một số trường hợp muốn vào bên trong thì phải dùng thẻ từ.



Trên hết, tại đây còn có thang máy đưa hẳn ô tô tải trọng nặng vào tất cả các sảnh. Điều này có thể minh chứng qua việc đại gia Minh Nhựa lái siêu xe 80 tỷ để đưa con gái Joyce Phạm tiến thẳng vào lễ đường vào đám cưới năm ngoái.



Trước đó, trong thiệp cưới của Công Phượng, cô dâu chú rể còn ghi rõ ràng: "Chúng tôi đã dành riêng 1 chỗ ngồi cho quý khách". Điều này chứng tỏ độ bảo mật của đám cưới đã được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, các khách mời còn được đề nghị quét mã PR hoặc để lại thông tin của mình vào một website, sau đó BTC sẽ gửi lại những hình ảnh chuyên nghiệp được chụp lại trong bữa tiệc.

Đặc biệt, phía Công Phượng còn cam kết sẽ bảo mật thông tin của tất cả các vị khách tham gia. Có thể nói, đây là đám cưới cầu thủ được bảo mật cao nhất ở Việt Nam từ trước đến nay.



Video lễ ăn hỏi của Công Phượng-Viên Minh.



Theo TN/SKCĐ