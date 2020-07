Dịch Covid diễn biến phức tạp, giá xăng dầu tiếp tục đi xuống

Giá xăng dầu thế giới





Giá xăng dầu sáng nay 24/7 đang được giao dịch ở ngưỡng:





Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 8): 41,70 USD/thùng - giảm 55 cent





Giá dầu Brent (giao tháng 9): 43,91 USD/thùng - giảm 65 cent





Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 11): 29.450 JPY/thùng - giảm 130 JPY.





Tại các tiểu bang Mỹ, số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng cao. Do đó giá xăng dầu tiếp tục giảm. Bên cạnh đó, số hàng dự trữ trong kho vẫn còn đang tồn đọng và tăng thêm từng ngày.





Giá xăng thế giới tiếp tục giảm

Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm xuống 41,55 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm xuống còn 44,05 USD/thùng. Tại Mỹ, các kho dự trữ và chưng cất dầu thô được báo cáo tăng bất ngờ, nhu cầu nhiên liệu cũng giảm đáng kể trong tuần.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết khi, số ca bị nhiễm Covid-19 ở Mỹ ngày càng tăng cao đã bắt đầu ảnh hưởng đến tiêu dùng của Mỹ.





Đến ngày 17/7, số lượng tồn kho thô đã tăng lên 4,9 triệu thùng. So với kỳ vọng trong cuộc thăm dò ý kiến của Reuters về mức giảm 2,1 triệu thùng. Sản lượng đã tăng lên 11,1 ước tính tăng thêm 100.000 thùng/ngày.





Vào ngày thứ 3 vừa qua, Mỹ đã có hơn 1000 trường hợp tử vong do Covid-19. Như vậy, có thể thấy, giá xăng dầu hôm nay 24/7/2020 tại thị trường thế giới vẫn chịu sức ép mạnh mẽ của dịch bệnh Covid-19, giá xăng dầu tiếp tục đi xuống, hàng tồn kho tiếp tục tăng cao.





Giá xăng dầu trong nước

Trong nước, giá xăng dầu hôm nay 24/7 vẫn tiếp tục được giữ giá theo mức giá được điều chỉnh lúc 3h chiều ngày 13/7.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được giữ ổn định so với giá như hiện hành.

Bình ổn giá xăng dầu trong nước





Như vậy, giá xăng dầu trong nước hôm nay 24/7/2020 vẫn duy trì mức giá ổn định. Cụ thể như sau:





Xăng E5RON92: không vượt quá 14.258 đồng/lít;





Xăng RON95-III: không vượt quá 14.973 đồng/lít;





Dầu diesel 0.05S: không vượt quá 12.114 đồng/lít;





Dầu hỏa: không vượt quá 10.038 đồng/lít;





Dầu mazut 180CST 3.5S: không vượt quá 10.903 đồng/kg.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm cho tồn kho tăng cao tại Mỹ





