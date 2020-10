Choáng ngợp: Ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trên phim trường mà nhan sắc cực phẩm chẳng khác gì chụp họa báo

Dù chưa lên sóng, phim mới Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh do Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đã nhận được sự chú ý cực lớn từ khán giả. Từ khi công khai dàn cast, visual đỉnh cao của cặp nam nữ chính đã khiến khán giả ngóng chờ không thôi.



Chính vì thế, dù chỉ là những hình ảnh hậu trường chất lượng thấp được hé lộ cũng đủ khiến cư dân mạng gào thét, bàn tán và chia sẻ không ngớt. Lần này, thay vì ảnh của cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương, các paparazzi đã quyết định tung ảnh của một mình mỹ nhân Tân Cương khiến nhiều người bất ngờ.

Với góc nghiêng xuất sắc và nhan sắc đỉnh cao, Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu nhan sắc khiến nhiều người choáng ngợp, không hổ danh là nữ thần nổi bật nhất nhì trong dàn tiểu Hoa đán 9X của Cbiz. Trong những bức ảnh chính diện, đường nét ngũ quan của cô nàng 28 tuổi càng trở nên thu hút, nổi bật.

Đặc biệt khoảnh khắc mỹ nhân Tân Cương ngẩng cao đầu chẳng khác gì chụp họa báo hay đi sự kiện bởi khí chất đỉnh cao, cả ánh mắt và thần thái đều vô cùng quyến rũ, sang chảnh.

Loạt ảnh hậu trường mới của Địch Lệ Nhiệt Ba được CĐM khen ngợi không ngớt. Nhiều người khẳng định cô nàng thật sự quyến rũ, đẹp bất chấp không cần photoshop. Thậm chí có người còn cho rằng Nhiệt Ba hot nhất trong dàn tiểu Hoa đán 9X chính là nhờ nhan sắc đỉnh cao. Tổ hợp visual của cô nàng cùng nam thần Dương Dương khiến Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh càng thêm hot.



Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh được chuyển thể từ nguyên tác của nhà văn Cố Mạn kể về câu chuyện tình yêu giữa Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh được chuyển thể từ nguyên tác của nhà văn Cố Mạn kể về câu chuyện tình yêu giữa Ngôi Sao Kiều Tinh Tinh (Nhiệt Ba) và chuyên gia hàng không vũ trụ Vu Đồ (Dương Dương). Khi còn là nam thần học đường, Vu Đồ từng từ chối tình cảm của Kiều Tinh Tinh. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn không ngừng dây dưa từ khi còn là học sinh tới lúc trưởng thành.



Theo nhiều nguồn tin, phim mới Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh dự kiến ra mắt giữa năm 2021.



