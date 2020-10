Fan xoắn xuýt ảnh hậu trường chất lượng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương trong phim mới

Sáng 21/10, một số hành hậu trường của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đã được hé lộ trên trang Sohu. Được biết, bộ phim được chuyển thể từ nguyên tác của nhà văn Cố Mạn.

Cụ thể, phim kể về câu chuyện tình yêu giữa Ngôi Sao Kiều Tinh Tinh (Nhiệt Ba) và chuyên gia hàng không vũ trụ Vu Đồ (Dương Dương). Khi còn là nam thần học đường, Vu Đồ từng từ chối tình cảm của Kiều Tinh Tinh. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn không ngừng dây dưa từ khi còn là học sinh tới lúc trưởng thành.

Từ khi công khai dàn cast chính, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đã thu hút sự chú ý 'khủng' từ cư dân mạng nhờ visual đỉnh cao của cặp nam nữ chính. Do đó, những hình ảnh hậu trường vừa lộ ra đã ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội

Trong hình ảnh được hé lộ, Dương Dương và Nhiệt Ba đang đứng cùng nhau trước ban công trong khung cảnh khá lãng mạn. Nhiệt Ba khiến người xem bị 'sốc' nhan sắc cùng những biểu cảm đáng yêu, còn Dương Dương đang dành hành động ngọt ngào cho bạn diễn.

Trên Weibo, hàng loạt lời khen dành cho ảnh hậu trường của cặp đôi. Không ít fan xuýt xoa: "Hai người đẹp đôi quá", "Nhìn ảnh thôi đã thấy rung rinh rồi", "Phải nói sao khi chứng kiến 2 cực phẩm nhan sắc chung một khung hình?"...

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh là bộ phim có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp của cả Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba, giúp cặp đôi lấy lại sức nóng sau nhiều tác phẩm không quá thành công trước đó.

Người hâm mộ cũng có quyền đặt hi vọng bởi những bộ phim trước được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn như Bên Nhau Trọn Đời, Sam Sam đến rồi, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đều gây sốt.





Theo nhiều nguồn tin, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh dự kiến ra mắt khán giả vào giữa năm 2021.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ