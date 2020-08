Điềm báo chết chóc từ tờ giấy bà chủ nhà nghỉ để lại cho con trai khiếm thính trước khi bị giết

Ngọc Anh tại phiên xử chiều nay

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong phiên tòa xét xử hôm nay đó là lời khai của anh Ngô Duy Hiệp (con trai bị hại Hải). Anh Hiệp là người khiếm thính nên tòa chấp nhận có người phiên dịch ngồi tại tòa để hỗ trợ truyền đạt ý kiến của anh Hiệp.

Trước HĐXX anh Hiệp nói do bị câm điếc nên không nói chuyện với bị cáo Ngọc Anh, cũng không có mâu thuẫn gì với người này. Nhưng cũng theo anh Hiệp, trước khi mẹ bị sát hại có để lại mẩu giấy viết lời dặn con trai về việc Đỗ Ngọc Anh có ý định trả thù. Cụ thể như thế nào thì anh không nắm rõ do bất đồng ngôn ngữ.

Anh Hiệp nói trước tòa, một trong những nội dung mà bà Hải viết trong giấy để lại cho con trai là: "Hôm qua Hiệp đi không khoá cổng, thằng Ngọc Anh nó vào nó giết mẹ đấy, lần sau ra vào Hiệp phải khoá cổng ngay nhé…. Mẹ viết giấy cho Hiệp tất rồi, nếu nó mà giết mẹ thì con thuê luật sư kiện nó đi tù nhé”.

Thông qua người phiên dịch anh Hiệp còn cho biết thêm, không hiểu tại sao ngày 31/1/2019 (ngày xảy ra vụ án), Ngọc Anh lại xuất hiện ở nhà anh. Đến trưa cùng ngày khi anh đang ngồi máy tính ở trong nhà thì bỗng dưng điện mất. Anh Hiệp đi xem tình hình thì lại gặp Ngọc Anh.

Anh Hiệp khai báo về tờ giấy mẹ để lại có điềm báo về việc Ngọc Anh sẽ giết mẹ

Mẹ ruột của bị hại gần 90 tuổi cũng có mặt tại tòa, bà nói trước HĐXX: “Tôi có đứa con gái, Ngọc Anh mới tìm hiểu mà đã giết con tôi, không biết giết bằng cách nào. Tôi đề nghị tòa anh này giết con tôi thế nào thì phải làm với hắn như vậy”.

Mặc dù có đầy đủ bằng chứng buộc tội thế nhưng Ngọc Anh vẫn một mực kêu oan, cho rằng bị đánh đập, ép cung nên buộc phải khai giết vợ. Khi HĐXX hỏi về việc nghĩ gì với lời khai từ sáng đến chiều thì bị cáo thản nhiên trả lời: "... Bị cáo không có tội gì mà phải ăn năn hối cải”.

