Chiều nay, 4/10, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã chính thức công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 của trường. Theo đó, trong tất cả các chương trình đào tạo tại trường, hầu hết điểm chuẩn trung bình dao động ở khoảng hơn 20 điểm. Đáng chú ý, ngành Khoa học Máy tính có mức điểm trúng tuyển cao nhất toàn trường với 29,04 điểm. Nhiều ngành ghi nhận số điểm chuẩn trúng tuyển ở mức trung bình như Kỹ thuật Hóa học, Điện tử - Viễn thông hợp tác với trường Đại học Leibeiz Hannover (Đức), Quản trị kinh doanh - hợp tác với trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand),...

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội chuẩn nhất 2020

Cụ thể, điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020 như sau:.

