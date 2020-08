Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 3 năm gần nhất

Đại học Cần Thơ có tên tiếng Anh là Can Tho University (CTU), là trường đại học lớn tại Việt Nam. Trường Đại học Cần Thơ có vị thế dẫn đầu về việc đào tạo đa ngành nghề, là một trong những trụ cột lớn của ngành giáo dục trong hệ thống giáo dục Đại học bậc cao tại Việt Nam.

Trường Đại học Cần Thơ vinh dự được nằm trong danh sách 19 cơ sở giáo dục Đại học được chọn để phát triển theo hướng trường Đại học Trọng điểm ở Việt Nam do có ưu thế vượt trội là trường đại học vùng lớn nhất toàn khu vực Tây Nam Bộ. Ngoài ra, Trường Đại học Cần Thơ còn là một trong 3 trường Đại học tại Việt Nam đạt chuẩn đào tạo quốc tế của Hệ thống Đại học ASEAN. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Cần Thơ sẽ có tấm bằng được công nhận và có giá trị sử dụng trên toàn khu vực Đông Nam Á.

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 3 năm gần nhất

Với thành tích xuất sắc và chất lượng đào tạo hàng đầu như vậy, trường Đại học Cần Thơ hàng năm nhận được số lượng lớn hồ sơ ứng tuyển của các thí sinh trong khu vực. Để trở thành sinh viên của trường Đại học Cần Thơ, các thí sinh cần thể hiện năng lực tư duy và khả năng tiếp thu kiến thức ở mức Khá thông qua điểm thi tốt nghiệp tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Cần Thơ năm 2020

Năm 2020, trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh tổng cộng 9.460 chỉ tiêu ở các nhóm ngành Công Nghệ, Khoa học chính trị , Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội , Kinh tế, Luật, Môi trường, Nông nghiệp, Sư phạm, Thủy sản thuộc chương trình Đào tạo Đại trà, và các ngành thuộc chương trình Đào tạo Tiên tiến, chương trình Đào tạo Chất lượng cao như Công nghệ sinh học, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ Thông tin, kinh doanh Quốc tế, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Xây dựng,… Chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Cần Thơ cụ thể như sau:

Chương trình tiên tiến (CTTT) và chương trình chất lượng cao (CTCLC)

Tổng hợp Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ 3 năm gần nhất

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C01, D01, D03 21.25 2 7140204 Giáo dục Công dân C00, C19, D14, D15 22.5 3 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T01 18.25 4 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, D07, D08 22.5 5 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, D01, D07 18.25 6 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02, D29 21.75 7 7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, D24 22.25 8 7140213 Sư phạm Sinh học B00, D08 20.75 9 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D14, D15 22.5 10 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, D14, D64 22.75 11 7140219 Sư phạm Địa lý C00, C04, D15, D44 22.5 12 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01, D14, D15 23.5 13 7140233 Sư phạm tiếng Pháp D01, D03, D14, D64 18.5 14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 22.25 15 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01, D03, D14, D64 17 16 7229001 Triết học C00, C19, D14, D15 19.25 17 7229030 Văn học C00, D14, D15 19.75 18 7310101 Kinh tế A00, A01, C02, D01 20.75 19 7310201 Chính trị học C00, C19, D14, D15 21.25 20 7310301 Xã hội học A01, C00, C19, D01 21.25 21 7310630 Việt Nam học, C00, D01, D14, D15 22.25 22 7320201 Thông tin - thư viện A01, D01, D03, D29 16.5 23 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C02, D01 22 24 7340115 Marketing A00, A01, C02, D01 21.5 25 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, C02, D01 22.25 26 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, C02, D01 21 27 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, C02, D01 21 28 7340301 Kế toán A00, A01, C02, D01 21.25 29 7340302 Kiểm toán A00, A01, C02, D01 20.25 30 7380101 Luật A00, C00, D01, D03 21.75 31 7420101 Sinh học B00, D08 14 32 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D08 17 33 7420203 Sinh học ứng dụng A00, A01, B00, D08 14 34 7440112 Hóa học A00, B00, D07 15.25 35 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, D07 14 36 7460112 Toán ứng dụng A00, A01, B00 14 37 7480101 Khoa học máy tính A00, A01 16 38 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01 15 39 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01 17.5 40 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01 15 41 7480106 Kỹ thuật máy tính A00, A01 15 42 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 19.75 43 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, B00, D07 15 44 7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, D01 18 45 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00, A01 18.75 46 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01 16.25 47 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, D07 16 48 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01 15 49 7520216 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa A00, A01 16 50 7520309 Kỹ thuật vật liệu A00, A01, B00, D07 14 51 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 14 52 7520401 Vật lý kỹ thuật A00, A01, A02 14 53 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 19.5 54 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, A01, B00, D07 14 55 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, B00, D07 16 56 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01 16 57 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00, A01 14 58 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01 14 59 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, D07 14 60 7620103 Khoa học đất A00, B00, D07, D08 14 61 7620105 Chăn nuôi A00, A02, B00, D08 14 62 7620109 Nông học B00, D07, D08 15 63 7620110 Khoa học cây trồng A02, B00, D07, D08 14 64 7620112 Bảo vệ thực vật B00, D07, D08 15 65 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, B00, D07, D08 14 66 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A01, C02, D01 17.5 67 7620116 Phát triển nông thôn A00, A01, B00, D07 14 68 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00, B00, D07, D08 15 69 7620302 Bệnh học thủy sản A00, B00, D07, D08 14 70 7620305 Quản lý thủy sản A00, B00, D07, D08 14 71 7640101 Thú y A02, B00, D07, D08 19.5 72 7720203 Hóa dược A00, B00, D07 21 73 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C02, D01 21 74 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07 15 75 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, C02, D01 17.25 76 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D07 15 77 7420201T Công nghệ sinh học (CTTT) A01, D07, D08 16 78 7620301T Nuôi trồng thủy sản (CTTT) A01, D07, D08 15 79 7220201C Ngôn ngữ Anh (CTCLC) D01, D14, D15 19.75 80 7340120C Kinh doanh quốc tế (CTCLC) A01, D01, D07 19.25 81 7340201C Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) A01, D01, D07 15 82 7480201C Công nghệ thông tin (CTCLC) A01, D01, D07 17 83 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) A01, D07, D08 15 84 7580201C Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) A01, D01, D07 15 85 7520201C Kỹ thuật điện (CTCLC) A01, D01, D07 15 86 7540101C Công nghệ thực phẩm (CTCLC) A01, D07, D08 15 87 7220201H Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 19.5 88 7310630H Việt Nam học C00, D01, D14, D15 19.75 89 7340101H Quản trị kinh doanh A00, A01, C02, D01 18.5 90 7380101H Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính A00, C00, D01, D03 19.25 91 7480201H Công nghệ thông tin A00, A01 14 92 7580201H Kỹ thuật xây dựng A00, A01 14 93 7620109H Nông học B00, D07, D08 14 94 7620114H Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, C02, D01 14 95 7620115H Kinh tế nông nghiệp A00, A01, C02, D01 14 96 7620301H Nuôi trồng thủy sản A00, B00, D07, D08 14

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 Chương trình đào tạo đại trà --- 2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C01, D01, D03 19.75 3 7140204 Giáo dục Công dân C00, C19, D14, D15 21.5 4 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T01 17.75 5 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, D07, D08 20.75 6 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, D01, D07 17.25 7 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02, D29 18.75 8 7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, D24 19.75 9 7140213 Sư phạm Sinh học B00, D08 17 10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D14, D15 22.25 11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, D14, D64 21 12 7140219 Sư phạm Địa lý C00, C04, D15, D44 21.25 13 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01, D14, D15 21.75 14 7140233 Sư phạm tiếng Pháp D01, D03, D14, D64 17 15 7220201 Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh; - Phiên dịch – biên dịch tiếng Anh D01, D14, D15 21.25 16 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01, D03, D14, D64 16.25 17 7229001 Triết học C00, C19, D14, D15 19.25 18 7229030 Văn học C00, D14, D15 18.5 19 7310101 Kinh tế A00, A01, C02, D01 19 20 7310201 Chính trị học C00, C19, D14, D15 20.25 21 7310301 Xã hội học A01, C00, C19, D01 20.25 22 7310630 Việt Nam học, Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch C00, D01, D14, D15 21 23 7320201 Thông tin - thư viện A01, D01, D03, D29 15 24 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C02, D01 20 25 7340115 Marketing A00, A01, C02, D01 19.75 26 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, C02, D01 20.25 27 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, C02, D01 19.25 28 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, C02, D01 19.25 29 7340301 Kế toán A00, A01, C02, D01 19.5 30 7340302 Kiểm toán A00, A01, C02, D01 18.5 31 7380101 Luật, 3 chuyên ngành: - Luật hành chính; - Luật thương mại; - Luật tư pháp. A00, C00, D01, D03 20.75 32 7420101 Sinh học, 2 chuyên ngành: - Sinh học; - Vi sinh vật học. B00, D08 14 33 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D08 18.25 34 7420203 Sinh học ứng dụng A00, A01, B00, D08 14.25 35 7440112 Hóa học A00, B00, D07 15.5 36 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, D07 14.25 37 7460112 Toán ứng dụng A00, A01, B00 15.25 38 7480101 Khoa học máy tính A00, A01 15.75 39 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01 15.75 40 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01 17.75 41 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01 15 42 7480106 Kỹ thuật máy tính A00, A01 15.25 43 7480201 Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin; - Tin học ứng dụng A00, A01 18.25 44 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, B00, D07 17.25 45 7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, D01 17.5 46 7520103 Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành: - Cơ khí chế tạo máy; - Cơ khí chế biến; - Cơ khí giao thông. A00, A01 17.5 47 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01 17 48 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, D07 16.5 49 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01 15 50 7520216 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa A00, A01 16.5 51 7520309 Kỹ thuật vật liệu A00, A01, B00, D07 14 52 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 14 53 7520401 Vật lý kỹ thuật A00, A01, A02 14 54 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 18.75 55 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, A01, B00, D07 14.25 56 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, B00, D07 16.75 57 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01 16 58 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00, A01 14 59 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01 14 60 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, D07 14 61 7620103 Khoa học đất A00, B00, D07, D08 14 62 7620105 Chăn nuôi A00, A02, B00, D08 14.5 63 7620109 Nông học B00, D08, D07 15.5 64 7620110 Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng; - Công nghệ giống cây trồng. A02, B00, D07, D08 14.5 65 7620112 Bảo vệ thực vật B00, D07, D08 16 66 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, B00, D07, D08 14 67 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A01, C02, D01 17.5 68 7620116 Phát triển nông thôn A00, A01, B00, D07 14 69 7620205 Lâm sinh A00, A01, B00, D08 14 70 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00, B00, D07, D08 15.5 71 7620302 Bệnh học thủy sản A00, B00, D07, D08 14 72 7620305 Quản lý thủy sản A00, B00, D07, D08 14.5 73 7640101 Thú y, 2 chuyên ngành: - Thú y; - Dược Thú y. A02, B00, D07, D08 18 74 7720203 Hóa dược A00, B00, D07 20 75 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C02, D01 19.75 76 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07 15.75 77 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, C02, D01 16.5 78 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D07 15.25 79 Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An --- 80 7220201H Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 19 81 7310630H Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch C00, D01, D14, D15 19 82 7340101H Quản trị kinh doanh A00, A01, C02, D01 17.5 83 7380101H Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính A00, C00, D01, D03 18.75 84 7480201H Công nghệ thông tin A00, A01 15 85 7580201H Kỹ thuật xây dựng A00, A01 14 86 7620102H Khuyến nông A00, A01, B00, D01 14 87 7620109H Nông học Chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp B00, D07, D08 14 88 7620114H Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, C02, D01 14 89 7620115H Kinh tế nông nghiệp A00, A01, C02, D01 14.5 90 7620301H Nuôi trồng thủy sản A00, B00, D07, D08 14 91 Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao (Phương thức A) --- 92 7420201T Công nghệ sinh học (CTTT) A01, D07, D08 15.5 93 7620301T Nuôi trồng thủy sản (CTTT) A01, D07, D08 15.5 94 7220201C Ngôn ngữ Anh (CTCLC) D01, D14, D15 16.5 95 7340120C Kinh doanh quốc tế (CTCLC) A01, D01, D07 17.75 96 7480201C Công nghệ thông tin (CTCLC) A01, D01, D07 15 97 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) A01, D07, D08 15.5 98 7520201C Kỹ thuật Điện (CTCLC) A01, D01, D07 15.5 99 7540101C Công nghệ thực phẩm (CTCLC) A01, D07, D08 15 100 7340201C Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) A01, D01, D07 --- 101 7580201C Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao) A01, D01, D07 ---

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, D01 22 2 7140202 Giáo dục Tiểu học C01, D03 --- 3 7140204 Giáo dục Công dân C00 22.75 4 7140204 Giáo dục Công dân C19, D14, D15 --- 5 7140206 Giáo dục Thể chất T00 17.75 6 7140206 Giáo dục Thể chất T01 --- 7 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01 23.5 8 7140209 Sư phạm Toán học D07, D08 --- 9 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01 16.5 10 7140210 Sư phạm Tin học D01, D07 --- 11 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01 21.75 12 7140211 Sư phạm Vật lý A02, D29 --- 13 7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00 23.25 14 7140212 Sư phạm Hoá học D07, D24 --- 15 7140213 Sư phạm Sinh học B00 21 16 7140213 Sư phạm Sinh học D08 --- 17 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00 25 18 7140217 Sư phạm Ngữ văn D14, D15 --- 19 7140218 Sư phạm Lịch sử C00 23.75 20 7140218 Sư phạm Lịch sử D14, D64 --- 21 7140219 Sư phạm Địa lý C00 24 22 7140219 Sư phạm Địa lý C04, D15, D44 --- 23 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 24.5 24 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D14, D15 --- 25 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D03, D01 16.25 26 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D14, D64 --- 27 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 23.5 28 7220201 Ngôn ngữ Anh D14, D15 --- 29 7220201H Ngôn ngữ Anh (học tại Khu Hòa An) D01 19.25 30 7220201H Ngôn ngữ Anh (học tại Khu Hòa An) D14, D15 --- 31 7220203 Ngôn ngữ Pháp D03, D01 18 32 7220203 Ngôn ngữ Pháp D14, D64 --- 33 7229001 Triết học C00 21.5 34 7229001 Triết học C19, D14, D15 --- 35 7229030 Văn học C00 22.75 36 7229030 Văn học D14, D15 --- 37 7310101 Kinh tế A00, A01, D01 21.25 38 7310101 Kinh tế C02 --- 39 7310201 Chính trị học C00 23.5 40 7310201 Chính trị học C19, D14, D15 --- 41 7310301 Xã hội học A01, C00, D01 22.75 42 7310301 Xã hội học C19 --- 43 7310630 Việt Nam học C00, D01 24.5 44 7310630 Việt Nam học D14, D15 --- 45 7310630H Việt Nam học (Học tại khu Hòa An) C00, D01 21.25 46 7310630H Việt Nam học (Học tại khu Hòa An) D14, D15 --- 47 7320201 Thông tin - thư viện A01, D01 17.75 48 7320201 Thông tin - thư viện D03, D29 --- 49 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 22.5 50 7340101 Quản trị kinh doanh C02 --- 51 7340101H Quản trị kinh doanh (Học tại khu Hòa An) A00, A01, D01 18.5 52 7340101H Quản trị kinh doanh (Học tại khu Hòa An) C02 --- 53 7340115 Marketing A00, A01, D01 22.25 54 7340115 Marketing C02 --- 55 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01 22.25 56 7340120 Kinh doanh quốc tế C02 --- 57 7340120C Kinh doanh quốc tế - CTCLC A00, D01 19 58 7340120C Kinh doanh quốc tế - CTCLC D07 --- 59 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01 21.25 60 7340121 Kinh doanh thương mại C02 --- 61 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01 21.75 62 7340201 Tài chính – Ngân hàng C02 --- 63 7340301 Kế toán A00, A01, D01 22.75 64 7340301 Kế toán C02 --- 65 7340302 Kiểm toán A00, A01, D01 21 66 7340302 Kiểm toán C02 --- 67 7380101 Luật 25.25 68 7380101H Luật (Học tại khu Hòa An) 23 69 7420101 Sinh học B00 17.5 70 7420101 Sinh học D08 --- 71 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00 22.75 72 7420201 Công nghệ sinh học D07, D08 --- 73 7420201T Công nghệ sinh học - CTTT A01, D07, D08 17.5 74 7420203 Sinh học ứng dụng A00, B00 18.75 75 7420203 Sinh học ứng dụng A01, D08 --- 76 7440112 Hoá học A00, B00 19.75 77 7440112 Hoá học D07 --- 78 7440301 Khoa học môi trường A00, B00 17 79 7440301 Khoa học môi trường D07 --- 80 7460112 Toán ứng dụng A00 15.5 81 7460112 Toán ứng dụng A01, B00 --- 82 7480101 Khoa học máy tính A00, A01 16.5 83 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01 18.25 84 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01 20.5 85 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01 16.5 86 7480106 Kỹ thuật máy tính A00, A01 16.5 87 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 20.25 88 7480201C Công nghệ thông tin - CTCLC A00, A01 17.25 89 7480201C Công nghệ thông tin - CTCLC D07 --- 90 7480201H Công nghệ thông tin (Học tại khu Hòa An) A00, A01 15.5 91 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00 21.25 92 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A01, D07 --- 93 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học - CTCLC --- 94 7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01 18.75 95 7510601 Quản lý công nghiệp D01 --- 96 7520103 Kỹ thuật cơ khí 20.5 97 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 20.5 98 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01 20 99 7520201 Kỹ thuật điện D07 --- 100 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 18.25 101 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 19 102 7520309 Kỹ thuật vật liệu A00, A01 15.5 103 7520309 Kỹ thuật vật liệu B0, D07 --- 104 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, B00 16.5 105 7520320 Kỹ thuật môi trường A01, D07 --- 106 7520401 Vật lý kỹ thuật A00, A01 15.5 107 7520401 Vật lý kỹ thuật A02 --- 108 7540101 Công nghệ thực phẩm A00 21.75 109 7540101 Công nghệ thực phẩm A01, B00, D07 --- 110 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, B00 18 111 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A01, D07 --- 112 7540105 19 A00 19 113 7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản A01, B00, D07 --- 114 7580201 Kỹ thuật xây dựng 19.25 115 7580201H Kỹ thuật xây dựng (Học tại khu Hòa An) 15.5 116 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ 15.5 117 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18 118 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01 15.5 119 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước D07 --- 120 7620102H Khuyến nông (Học tại khu Hòa An) A00, A01, B00 15.5 121 7620102H Khuyến nông (Học tại khu Hòa An) D01 --- 122 7620103 Khoa học đất B00 15.5 123 7620103 Khoa học đất A00, D07,D08 --- 124 7620105 Chăn nuôi A00, B00 16.25 125 7620105 Chăn nuôi A02, D08 --- 126 7620109 Nông học B00 20.25 127 7620109 Nông học D07, D08 --- 128 7620109H Nông học (Học tại khu Hòa An) B00 15.5 129 7620109H Nông học (Học tại khu Hòa An) D07, D08 --- 130 7620110 Khoa học cây trồng B00 17.25 131 7620110 Khoa học cây trồng A02, D07, D08 --- 132 7620112 Bảo vệ thực vật B00 20.75 133 7620112 Bảo vệ thực vật D07, D08 --- 134 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan B00 15.5 135 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, D07, D08 --- 136 7620114H Kinh doanh nông nghiệp (Học tại khu Hòa An) A00, A01, D01 15.5 137 7620114H Kinh doanh nông nghiệp (Học tại khu Hòa An) C02 --- 138 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A01, D01 18.5 139 7620115 Kinh tế nông nghiệp C02 --- 140 7620115H Kinh tế nông nghiệp (Học tại khu Hòa An) A00, A01, D01 15.5 141 7620115H Kinh tế nông nghiệp (Học tại khu Hòa An) C02 --- 142 7620116 Phát triển nông thôn A00, A01, B00 15.5 143 7620116 Phát triển nông thôn D07 --- 144 7620205 Lâm sinh A00, A01, B00 15.5 145 7620205 Lâm sinh D08 --- 146 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản B00 17 147 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00, D07, D08 --- 148 7620301H Nuôi trồng thủy sản (Học tại khu Hòa An) B00 15.5 149 7620301H Nuôi trồng thủy sản (Học tại khu Hòa An) A00, D07, D08 --- 150 7620301T Nuôi trồng thủy sản - CTTT A01, D07, D08 15.75 151 7620302 Bệnh học thủy sản B00 16.25 152 7620302 Bệnh học thủy sản B00, D07, D08 --- 153 7620305 Quản lý thủy sản A00, B00 15.5 154 7620305 Quản lý thủy sản D07, D08 --- 155 7640101 Thú y B00 21.75 156 7640101 Thú y A02, D07, D08 --- 157 7720203 Hoá dược A00, B00 24 158 7720203 Hoá dược D07 --- 159 7720203 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01 22.5 160 7720203 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C02 --- 161 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00 21 162 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường D07 --- 163 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, D01 18.75 164 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên C02 --- 165 7850103 A00, A01, B00 A00, A01, B00 19 166 7850103 A00, A01, B00 D07 ---

(Nguồn: Tuyensinh247)

Đại học Cần Thơ - Trường Đại học lớn nhất Việt Nam