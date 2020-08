Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân 3 năm gần nhất

Học viện An ninh Nhân dân được thành lập vào ngày 25 tháng 6 năm 1946, trực thuộc Bộ Công an, có trách nhiệm đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách của người cán bộ An ninh, nghiên cứu khoa học về An ninh nhân dân, phục vụ cho yêu cầu phát triển Kinh tế - xã hội

Điểm chuẩn Đại học Học viện An ninh Nhân dân 3 năm gần nhất





Học viện An ninh Nhân dân (tên khác T01) có bộ chỉ huy đặt tại 125 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội . Trường có quy mô đào tạo 15.000 học viên ở tất cả các trình độ và chương trình đào tạo. Trải qua gần 75 năm phát triển, Học viện An ninh Nhân dân luôn đạt được những thành tựu to lớn trong công tác đào tạo, giáo dục cán bộ An Ninh ở các trình độ từ trung cấp đến sau đại học. Trường đã đón nhận nhiều huân chương như Huân chương Chiến công hạng Nhì (1975), Huân chương Quân công hạng Nhì (1985), huân chương Độc lập hạng Nhì (1989), Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhì (1996), Huân chương Lao động hạng Nhất của nước CHDCND Lào (1998), Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba (2001), Danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (2015).

Ngoài văn phòng học viện, trường Học viện An ninh Nhân dân còn có nhiều cơ quan chức năng tiêu biểu như các phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Khoa Sau đại học và Bồi dưỡng nâng cao, Phòng Quản lý nghiên cứu Khoa học, phòng Hợp tác Quốc tế, trung tâm Lưu trữ & Thư viện,… Học viện An ninh Nhân dân đào tạo chủ yếu các chuyên ngành An toàn thông tin và Nghiệp vụ An ninh.

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện An ninh Nhân dân 2020

Trong công bố mới nhất về đề án tuyển sinh của trường Học viện An ninh Nhân dân, năm 2020, học viện tuyển sinh tổng cộng 630 chỉ tiêu, 573 chỉ tiêu nam và 57 chỉ tiêu nữ. Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện An ninh Nhân dân như sau:

TT Ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển Mã ngành Chỉ tiêu nam Chỉ tiêu nữ 1 Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh A01, C03, D01 7860100 508 57 - Trinh sát An ninh - Điều tra Hình sự 2 Ngành An toàn thông tin A00, A01 7480202 50 0 3 Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an B00 7720101 15 0 Tổng chỉ tiêu 573 57

* Tổ hợp xét tuyển:

- A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); - A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh),

- C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử). - D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

- B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

Tổng hợp Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân 3 năm gần nhất

Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7860100 Nghiệp vụ An ninh phía Bắc đối với Nam A01 25 2 7860100 Nghiệp vụ An ninh phía Bắc đối với Nam C03 23.32 3 7860100 Nghiệp vụ An ninh phía Bắc đối với Nam D01 22.35 4 7860100 Nghiệp vụ An ninh phía Bắc đối với Nữ A01 26.65 5 7860100 Nghiệp vụ An ninh phía Bắc đối với Nữ C03 26.64 6 7860100 Nghiệp vụ An ninh phía Bắc đối với Nữ D01 25.9 7 7860100 Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nam A01 21.42 8 7860100 Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nam C03 22.95 9 7860100 Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nam D01 20.55 10 7860100 Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nữ A01 26.24 11 7860100 Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nữ C03 25.68 12 7860100 Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nữ D01 26.05 13 7480202 An toàn thông tin phía Bắc A00 26.72 14 7480202 An toàn thông tin phía Bắc A01 24.75 15 7480202 An toàn thông tin phía Nam A00 24.64 16 7480202 An toàn thông tin phía Nam A01 21.28 17 7860100 Gửi đào tạo ngành Y B00 19.79

Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7860100 Nghiệp vụ an ninh Đối với nam A01, B00, C03, D01 24.7 Tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 24.7 điểm, Toán 9.0 điểm 2 7860100 Nghiệp vụ an ninh Đối với nam A01, B00, C03, D01 24.2 Tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 21.7 3 7860100 Nghiệp vụ an ninh Đối với nam A01, B00, C03, D01 24.7 Tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 24.45 4 7860100 Nghiệp vụ an ninh Đối với nữ A01, B00, C03, D01 25.5 5 7860100 Nghiệp vụ an ninh Đối với nữ A01, B00, C03, D01 25.8 6 7860100 Nghiệp vụ an ninh Đối với nữ A01, B00, C03, D01 26.1 7 7860100 Gửi đào tạo ngoài ngành A01, B00, C03, D01 18.45

Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) A01 27.75 Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4 2 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) C03 25.5 Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25 3 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) D01 26.25 4 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) A01 29.5 5 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) C03 28 Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6 6 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) D01 29 Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2 7 7860100 Nghiệp vụ An ninh B00 ---

