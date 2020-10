Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội 2020: 29,6 điểm vẫn có 'cơ hội' trượt!

Theo công bố mới nhất từ Hội đồng tuyển sinh thuộc trường Đại học Kiểm sát Hà Nội mới ban hành, điểm trúng tuyển đợt 1 hệ đại học chính quy ngành Luật tại đây có điểm chuẩn như sau:

Điểm chuẩn đối với các thí sinh từ Quảng Bình trở ra

Điểm chuẩn đối với các thí sinh từ Quảng Trị trở vào

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển của thí sinh miền Bắc (từ tỉnh Quảng Bình trở ra): Đối với Nam (điểm trúng tuyển theo khối thi đã bao gồm cả điểm ưu tiên) là A00: 25,2; A01: 21,2; C00: 27,5; D01: 23,45. Đối với Nữ (điểm trúng tuyển theo khối thi đã bao gồm cả điểm ưu tiên) là A00: 25,7; A01: 22,85; C00: 29,67; D01: 25,95.

Đối với thí sinh Nam (miền Bắc) khối C00 có tổng điểm đạt 27,5 và điểm môn Ngữ văn đạt được 8,75 trở lên. Đối với thí sinh Nam (miền Bắc) khối A00 có tổng điểm đạt 25,2 và điểm Toán từ 9,2 trở lên.

Điểm chuẩn trúng tuyển của thí sinh miền Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào): Đối với Nam (điểm trúng tuyển theo khối thi đã bao gồm cả điểm ưu tiên) là A00: 21,4; A01: 17,7; C00: 25,75; D01:16,2. Đối với Nữ (điểm trúng tuyển theo khối thi đã bao gồm cả điểm ưu tiên) là A00: 24,95; A01: 21,6; C00: 27,75; D01: 24,3.

Cần lưu ý, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học vào trường trước 17 giờ ngày 10/10/2020 (tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ xác nhận nhập học của thí sinh bao gồm các giấy tờ sau: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020; phiếu đạt sơ tuyển do VKSND cấp tỉnh cấp năm 2020 (bản gốc); phong bì dán tem ghi rõ họ tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

Sau 17h ngày 10/10, các thí sinh không xác nhận nhập học hoặc không cung cấp đầy đủ bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT và phiếu đạt sơ tuyển sẽ không được công nhận trúng tuyển tại truồng Đại học Kiểm sát Hà Nội nữa.

