Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Đại học Kiểm Sát Hà Nội 3 năm gần nhất

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội mang trong mình sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho ngành Kiểm Sát, góp phần bổ sung nguồn lao động cho xã hội , đáp ứng các nhu cầu thực tiễn trong việc cải cách ngành tư pháp và phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập trong quốc tế đối với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Tính đến cuối năm 2019, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ghi nhận tổng số sinh viên theo học các chương trình đào tạo Giáo dục Đại học chính quy là gần 1.500 học viên chính thức.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được thành lập từ năm 2013

Ngoài những cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ cho việc dạy và học như hội trường, giảng đường, phòng học lớp, phòng học đa phương tiện,… Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội còn trang bị các thư viện, trung tâm học liệu, trung tâm nghiên cứu, các phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập, phòng thí nghiệm lấy dấu vết giúp quá trình học tập của các học viên đạt chất lượng cao nhất.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Luật 7380101 A00, A01, C00, D01 300

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thực hiện phương thức tuyển sinh kết hợp giữa sơ tuyển và xét tuyển học bạ THPT; sơ tuyển và điểm thi THPT năm 2020 và điểm thi THPT Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:

- Sơ tuyển:

+ Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải đăng ký, nộp hồ sơ sơ tuyển theo hướng dẫn tại Thông báo sơ tuyển trên website của nhà trường.

+ Thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển sẽ được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh cấp phiếu chứng nhận đạt sơ tuyển. Ngay sau khi kết thúc sơ tuyển, VKSND cấp tỉnh gửi danh sách những thí sinh đạt yêu cầu về sơ tuyển (kèm hồ sơ dự tuyển) đến trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

- Xét tuyển: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thực hiện các phương thức xét tuyển như sau:

+ Xét học bạ THPT (phương thức 1): Thí sinh có học lực loại Giỏi trở lên cả 3 năm học lớp 10, 11, 12. Trong đó kết quả học tập lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển >= 7.0 điểm.

+ Xét điểm thi THPT năm 2020 hoặc điểm thi THPT Quốc gia năm 2019 (phương thức 2).

Tổng hợp điểm chuẩn 3 năm gần nhất Đại học Kiểm sát Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 --- 2 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc A00 21.75 3 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc A00 22.5 4 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc A01 20.3 5 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc A01 22.1 6 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc C00 26.25 Môn ngữ văn đạt từ 6.5 điểm trở lên 7 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc C00 28 8 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc D01 20.85 9 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc D01 23.65 10 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Nam A00 20.2 11 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam A00 21.25 12 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Nam A01 16.75 13 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam A01 20.25 14 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Nam C00 24 15 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam C00 25.25 Môn ngữ văn đạt từ 7.5 điểm trở lên 16 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Nam D01 15.6 17 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam D01 21.2







Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc (Từ tỉnh Quảng Bình trở ra) --- 2 7380101 Luật (Nam) A00 20.9 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 3 7380101 Luật (Nam) A01 19.3 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 4 7380101 Luật (Nam) C00 25.5 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 5 7380101 Luật (Nam) D01 20.2 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 6 7380101 Luật (Nữ) A00 20.6 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 7 7380101 Luật (Nữ) A01 17 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 8 7380101 Luật (Nữ) C00 26.75 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 9 7380101 Luật (Nữ) D01 22.4 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 10 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam (Từ tỉnh Quảng Trị trở vào) --- 11 7380101 Luật (Nam) A00 19.6 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam 12 7380101 Luật (Nam) A01 16.5 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam 13 7380101 Luật (Nam) C00 23 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam 14 7380101 Luật (Nam) D01 18.8 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam 15 7380101 Luật (Nữ) A00 19.65 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam 16 7380101 Luật (Nữ) A01 18.65 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam 17 7380101 Luật (Nữ) C00 24.42 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam 18 7380101 Luật (Nữ) D01 20.8 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam

Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7380101 Luật (nữ miền Bắc) A00 26 Nữ khối A00 điểm chuẩn là 26 và những thí sinh có điểm Toán (chưa làm tròn) đạt từ 8.8 trở lên. 2 7380101 Luật (nữ miền Bắc) A01 26.5 3 7380101 Luật (nữ miền Bắc) C00 30.25 Nữ khối C00 điểm chuẩn là 30.25 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 8.5 điểm trở lên. 4 7380101 Luật (nữ miền Bắc) D01 25.5 Nữ khối D01 điểm chuẩn là 25.5 và những thí sinh có điểm Tiếng Anh (chưa làm tròn) đạt từ 9 điểm trở lên. 5 7380101 Luật (nam miền Bắc) A00 24.75 Nam khối A00 điểm chuẩn là 24.75 và những thí sinh có điểm Toán (chưa làm tròn) đạt từ 8.6 điểm trở lên. 6 7380101 Luật (nam miền Bắc) A01 23.5 7 7380101 Luật (nam miền Bắc) D01 22.5 8 7380101 Luật (nam miền Bắc) C00 27.75 Nam khối C00 điểm chuẩn là 27.75 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 7.75 điểm trở lên. 9 7380101 Luật (nữ miền Nam) A00 26.5 10 7380101 Luật (nữ miền Nam) A01 25.25 11 7380101 Luật (nữ miền Nam) C00 28.25 Nữ khối C00 điểm chuẩn là 28.25 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 8 điểm trở lên. 12 7380101 Luật (nữ miền Nam) D01 24 Nữ khối D01 điểm chuẩn là 24 và những thí sinh có điểm Tiếng Anh (chưa làm tròn) đạt từ 8.4 điểm trở lên. 13 7380101 Luật (nam miền Nam) A00 24.25 14 7380101 Luật (nam miền Nam) A01 23 15 7380101 Luật (nam miền Nam) C00 26 Nam khối C00 điểm chuẩn là 26 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 7.5 điểm trở lên. 16 7380101 Luật (nam miền Nam) D01 17.5

