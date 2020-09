Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 3 năm gần nhất

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp là trường Đại học Công lập chuyên đào tạo cử nhân Mỹ thuật chất lượng cao tại Hà Nội. Trường được thành lập từ năm 1949, trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, kết nối bởi nhiều giai đoạn lịch sử, trường đã đạt được những thành tựu to lớn và nổi bật, từng bước trở thành cơ sở đào tạo cử nhân ngành Mỹ thuật chất lượng cao bậc nhất tại Việt Nam.

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đào tạo nhiều ngành nghề đa dạng thuộc 8 khoa Thời Trang, Đồ họa, Trang trí Nội thất, Mỹ thuật Truyền thống, Tạo dáng Công nghiệp, Mỹ thuật Cơ sở phù hợp với nhu cầu học tập của sinh viên liên quan tới các ngành Hội họa, Điêu khắc, Gốm, Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang và thiết kế nội thất.

Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7210103 Hội hoạ H00, H07 15.5 2 7210105 Điêu khắc H00, H07 15.5 3 7210107 Gốm H00, H07 15.5 4 7210402 Thiết kế công nghiệp H00, H07 17.25 5 7210403 Thiết kế đồ họa H00, H07 19.85 6 7210404 Thiết kế thời trang H00, H07 19.25 7 7580108 Thiết kế nội thất H00, H07 18.5



Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2018

TT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7210103 Hội Họa Bố cục và hình họa 16.5 2 7210105 Điêu Khắc Bố cục và hình họa 16.5 3 7210107 Gốm Bố cục và hình họa 16.5 4 7210402 Thiết kế công nghiệp Bố cục và hình họa 16.75 5 7210403 Thiết kế đồ họa Bố cục và hình họa 19 6 7210404 Thiết kế thời trang Bố cục và hình họa 18 7 7580108 Thiết kế nội thất Bố cục và hình họa 17



Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn

Ghi chú 1 7210103 Hội họa H00; H07 17.75 Xét học bạ 17.75 điểm 2 7210105 Điêu khắc H00; H07 18 Xét học bạ 18 điểm 3 7210107 Gốm H00; H07 18 Xét học bạ 18 điểm 4 7210402 Thiết kế công nghiệp H00; H07 15.5 Xét học bạ 15.5 điểm 5 7210403 Thiết kế đồ họa H00; H07 20 Xét học bạ 19.5 điểm 6 7210404 Thiết kế thời trang H00; H07 17 Xét học bạ 18 điểm 7 7210405 Thiết kế nội thất H00; H07 18 Xét học bạ 18.5 điểm



