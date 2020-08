Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ 3 năm gần nhất

Trường Đại học Ngoại Ngữ có tên tiếng Anh là University of Languages and International Studies – ULIS) là trường đại học thành viên thuộc tổ hợp các trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Ngoại Ngữ được đánh giá là một trong những trường đại học top đầu trên cả nước trong với chuyên môn đào tạo ngôn ngữ tại Việt Nam.

Trường Đại học Ngoại ngữ có khả năng đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ ở nhiều trình độ đa dạng: từ cử nhân, thạc sĩ tới tiến sĩ. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội có trụ sở đặt tại đường Phạm Văn Đồng, thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đại học Ngoại ngữ là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều chương trình đào tạo đa dạng – từ chương trình đào tạo chuẩn đến chương trình đào tạo chất lượng cao. Trường tuyển sinh các ngành như Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh , Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Sư phạm tiếng Đức, Sư phạm tiếng Nhật, Sư phạm tiếng Hàn Quốc, Ngôn ngữ Hà Quốc, Ngôn ngữ Ả Rập và chương trình đào tạo Liên kết quốc tế: Kinh tế - Tài Chính.

Năm 2020, trường Đại học Ngoại ngữ tuyển sinh tổng cộng 1450 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó có 1290 chỉ tiêu xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia và 160 chỉ tiêu sử dụng các phương thức xét tuyển khác.

Với vị thế là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, với bề dày thành tích trong việc đào tạo các cử nhân ngành ngôn ngữ tại Việt Nam, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội hàng năm nhận được số được hồ sơ xét tuyển đại học cực lớn khiến cho tỷ lệ chọi vào các ngành ở mức rất cao. Để trở thành sinh viên của trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, các thí sinh cần phải chứng minh năng lực ngôn ngữ của bản thân, đồng thời thể hiện khả năng tiếp thu kiến thức nhanh và hiệu quả.

Tổng hợp điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm gần nhất





Điểm trúng tuyển Đại học Ngoại ngữ năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D78, D90 34.45 2 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01, D04, D78, D90 34.7 3 7140236 Sư phạm Tiếng Nhật D01, D06, D78, D90 34.52 4 7140237 Sư phạm Tiếng Hàn Quốc D01, D78, D90 34.8 5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D78, D90 35.5 6 7220201CLC Ngôn ngữ Anh** CTĐT CLC TT23 D01, D78, D90 31.32 7 7220202 Ngôn ngữ Nga D01, D02, D78, D90 28.57 8 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01, D03, D78, D90 32.48 9 7220203CLC Ngôn ngữ Pháp** CTĐT CLC TT23 D01, D03, D78, D90 26.02 10 7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc** CTĐT CLC TT23 D01, D04, D78, D90 32.03 11 7220205 Ngôn ngữ Đức D01, D05, D78, D90 32.3 12 7220205CLC Ngôn ngữ Đức**CTĐT CLC TT23 D01, D05, D78, D90 27.78 13 7220209CLC Ngôn ngữ Nhật**CTĐT CLC TT23 D01, D06, D78, D90 31.95 14 7220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc**CTĐT CLC TT23 D01, D78, D90 32.77 15 7220211 Ngôn ngữ Ảrập D01, D78, D90 28.63 16 7903124QT Kinh tế - Tài chính*** A01, D01, D78, D90 19.07

Tổng hợp điểm chuẩn 3 năm gần nhất trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Điểm trúng tuyển Đại học Ngoại ngữ năm 2018

Tổng hợp điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ 3 năm gần nhất

Điểm trúng tuyển Đại học Ngoại ngữ năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 Các ngành đào tạo đại học --- 2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D78; D90 34.5 Ngoại ngữ nhân đôi 3 7140232 Sư phạm Tiếng Nga D01; D02; D78; D90 27.5 Ngoại ngữ nhân đôi 4 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D01; D03; D78; D90 30.5 Ngoại ngữ nhân đôi 5 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01; D04; D78; D90 33 Ngoại ngữ nhân đôi 6 7140235 Sư phạm Tiếng Đức D01; D05; D78; D90 --- 7 7140236 Sư phạm Tiếng Nhật D01; D06; D78; D90 34 Ngoại ngữ nhân đôi 8 7140237 Sư phạm Tiếng Hàn Quốc D01; D78; D90 33.75 Ngoại ngữ nhân đôi 9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D78; D90 35.25 Ngoại ngữ nhân đôi 10 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02; D78; D90 30.5 Ngoại ngữ nhân đôi 11 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01; D03; D78; D90 32.25 Ngoại ngữ nhân đôi 12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D78; D90 34.5 Ngoại ngữ nhân đôi 13 7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc** CTĐT CLC TT23 D01; D04; D78; D90 --- 14 7220205 Ngôn ngữ Đức D01; D05; D78; D90 32.5 Ngoại ngữ nhân đôi 15 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06; D78; D90 35.5 Ngoại ngữ nhân đôi 16 7220209CLC Ngôn ngữ Nhật** CTĐT CLC TT23 D01; D06; D78; D90 --- 17 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D78; D90 35.5 Ngoại ngữ nhân đôi 18 7220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc** CTĐT CLC TT23 D01; D78; D90 --- 19 7220211 Ngôn ngữ Ảrập D01; D78; D90 30 Ngoại ngữ nhân đôi

Tìm hiểu trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

