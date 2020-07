Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương 3 năm gần nhất

Tổng hợp điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương (Cơ sở Phía Bắc) trong 3 năm gần nhất. Các thí sinh trúng tuyển có điểm số dao động từ 20 đến 35 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn 2018 Điểm chuẩn 2019 1 NTH01 Kinh tế; Kinh tế quốc tế, Luật A00 28.25 24.1 26.2 2 NTH01 Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật A01 27.25 24.1 25.7 3 NTH01 Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật D01 27.25 24.1 25.7 4 NTH01 Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật D02 26.25 24.1 24.2 5 NTH01 Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật D03 27.25 24.1 25.7 6 NTH01 Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật D04 27.25 24.1 25.7 7 NTH01 Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật D06 27.25 24.1 25.7 8 NTH01 Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật D07 27.25 24.1 25.7 9 NTH02 Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản A00 28 24.1 26.25 10 NTH02 Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản A01 27 24.1 25.75 11 NTH02 Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản D01 27 24.1 25.75 12 NTH02 Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản D06 27 24.1 25.75 13 NTH02 Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản D07 27 24.1 25.75 14 NTH03 Kế toán , Tài chính - Ngân hàng A00 27.75 23.65 25.75 15 NTH03 Kế toán , Tài chính - Ngân hàng A01 26.75 23.65 25.25 16 NTH03 Kế toán , Tài chính - Ngân hàng D01 26.75 23.65 25.25 17 NTH03 Kế toán , Tài chính - Ngân hàng D07 26.75 23.65 25.25 18 NTH04 Ngôn ngữ Anh D01 27 23.73 24.3 19 NTH05 Ngôn ngữ Pháp D03 24.25 22.65 31.55 20 NTH05 Ngôn ngữ Pháp D01 33.55 21 NTH06 Ngôn ngữ Trung D01 26.75 23.69 34.3 22 NTH06 Ngôn ngữ Trung D04 25.25 23.69 32.3 23 NTH07 Ngôn ngữ Nhật D01 27 23.7 33.75 24 NTH07 Ngôn ngữ Nhật D06 25.5 23.7 31.75 25 NTH08 Nhóm ngành kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh (Quảng Ninh) A00, A01, D01, D07 18.75 ---- 17





Có thể thấy, điểm chuẩn để trúng tuyển vào Đại học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) luôn ở mức cao, tuy có thay đổi hàng năm nhưng nhìn chung đều đòi hỏi các thí sinh đạt điểm tốt đồng đều ở các môn thi.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Tuyển sinh 2020: Lịch thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học chính xác nhất

Theo Thùy Dương/SKCĐ