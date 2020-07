Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Học viện Báo Chí & Tuyên Truyền 2 năm gần nhất

Học viện Báo Chí & Tuyên Truyền là trường Đại học hàng đầu ở Việt Nam trong việc đào tạo các ngành Truyền Thông, Báo, và Tuyên Truyền. Trường tổ chức tuyển sinh theo 03 phương thức: Kết hợp thi tuyển và Xét tuyển đối với ngành Báo chí, Xét tuyển căn cứ theo Kết quả thi THPT Quốc gia, áp dụng với nhóm ngành 2, 3, 4: Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý công, Quản lý nhà nước (nhóm ngành 2), ngành Lịch Sử (nhóm ngành 3), Truyền thông quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh (nhóm ngành 4) và Xét tuyển theo học bạ: Tối đa 30% chỉ tiêu của từng ngành/ chuyên ngành. Năm học 2020-2021, trường tuyển tổng cộng 1.950 sinh viên cho tất cả các ngành.

Bảng so sánh điểm chuẩn các ngành tại Học viện Báo chi & Tuyên truyền

năm 2018 - 2019



Ngành



Chuyên ngành Năm 2018 Năm 2019 Thi tuyển Học bạ Học bạ Thi tuyển

























Báo chí Báo in 20.6 (R15) 21.4 (R05; R19) 20.6 (R06) 23.35 (R16) 8.03 8,63 19,65 (R15) 20,4 (R05, R19) 19,15 (R06) 22,15 (R16) Báo phát thanh 20.75 (R15) 21.35 (R05; R19) 20.75 (R06) 23.33 (R16) 8.07 20 (R15) 20,75 (R05, R19) 19,5 (R06) 22,5 (R16) Báo truyền hình 22.6 (R15) 23.4 (R05; R18) 19.13 (R06) 24.62 (R16) 8.57 22 (R15) 22,75 (R05, R19) 21,5 (R06) 24 (R16) Báo mạng điện tử 21.75 (R15) 22 (R05; R19) 17.88 (R06) 24.35 (R16) 8.33 8,47 20,5 (R15) 21 (R05, R19) 20 (R06) 23 (R16) Báo truyền hình chất lượng cao 18.75 (R15) 20.5 (R05; R19) 18 (R06) 22.2 (R16) 8.13 8,1 19,25 (R15) 20,5 (R05, R19) 18,5 (R06) 21,75 (R16) Báo mạng điện tử chất lượng cao 17 (R15) 19.7 (R05; R19) 17 (R06) 20.53 (R16) 8.15 8,77 18,85 (R15) 20,1 (R05, R19) 18,85 (R06) 21,35 (R16) Ảnh báo chí 19.35 (R07) 21.75 (R08; R20) 19.35 (R09) 22.45 (R17) 8.17 19,2 (R07) 21,2 (R08, R20) 18,7 (R09) 21,7 (R17) Quay phim truyền hình 17 (R11) 17.65 (12; R21) 17 (R13) 17.25 (R18) 16 (R11) 16,5 (R12, R21) 16 (R13) 16,25 (R18) Truyền thông đại chúng 20.75 (D01; R22) 20.25 (A16) 22 (C15) 8.60 8,87 22,35 (D01, R22) 21,85 (A16) 23,35 (C15) Truyền thông đa phương tiện 21.75 (D01; R22) 21.25 (A16) 23 (C15) 8.70 8,97 23,75 (D01, R22) 23,25 (A16) 24,75 (C15) Triết học 16 8,53 18 Chủ nghĩa xã hội khoa học 16 16 Kinh tế chính trị 18.75 (D01; R22) 9.03 8,20 19,95 (D01, R22) 19,7 (A16) 20,7 (C15)









Kinh tế Quản lý kinh tế 19.75 (D01; R22) 19.25 (A16) 20.5 (C15) 8.17 8,47 20,5 (D01, R22) 19,25 (A16) 21,25 (C15) Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) 18.25 (D01; R22) 17.75 (A16) 18.75 (C15) 8.05 8,17 20,25 (D01, R22) 19 (A16) 21 (C15) Kinh tế và Quản lý 19.85 (D01; R22) 19.35 (A16) 20.6 (C15) 8.05 8,37 20,65 (D01, R22) 19,9 (A16) 21,4 (C15) Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 17.25 (D01; R22) 17 (A16) 18 (C15) 8,13 17,25 (D01, R22) 17,25 (A16) 18 (C15)







Chính trị học Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa 17 8,07 17 Chính trị học phát triển 17 8.05 8,23 16 Quản lý xã hội 19 (D01; R22) 18.75 (A16) 19 (C15) Tư tưởng Hồ Chí Minh 16 8,27 16 Văn hóa phát triển 16.5 8,17 17,75 Chính sách công 18.5 8,27 16 Truyền thông chính sách 16 8,3 18,75 Xuất bản 19.35 (D01; R22) 18.85 (A16) 19.85 (C15) 8.07 Biên tập xuất bản 8,60 20,75 (D01, R22) 20,25 (A16) 21,25 (C15) Xuất bản điện tử 8,50 19,85 (D01, R22) 19,35 (A16) 20,35 (C15) Xã hội học 18.75 (D01; R22) 18.25 (A16) 19.25 (C15) 8.33 8,40 19,65 (D01, R22) 19,15 (A16) 20,15 (C15) Công tác xã hội 19.25 (D01; R22) 18.75 (A16) 19;75 (C15) 8.16 8,40 19,85 (D01, R22) 19,35 (A16) 20,35 (C15) Quản lý công 16 (D01; R22) 16 (A16) 16.25 (C15) 8,10 19,75 Quản lý nhà nước 17.25 8.03 Quản lý xã hội 8,33 17,75 Quản lý hành chính nhà nước 8,00 17,75



Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 30.25 (C00) 28.25 (C03) 29.25 (D14; R23) 30.25 (C19) 8.20 8,20 25,75 (C00) 23,75 (C03) 25,75 (D14, R23) 25,75 (C19) Truyền thông quốc tế 27.25 (D01; R24; D72) 28.75 (D78) 28 (R25) 28.25 (R26) 8.90 8,97 31 (D01) 30,5 (D72) 32 (D78) 31,5 (R24) 31,75 (R25) 32 (R26)













Quan hệ quốc tế Thông tin đối ngoại 25.5 9 (D01; R24) 25 (D72) 26.5 (D78) 26 (R25; R26) 8.50 8,77 29,75 (D01) 29,25 (D72) 30,75 (D78) 30,25 (R24) 30,75 (R25) 30,75 (R26) Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế 25.25 (D01; R24) 24.75 (D72) 26.25 (78) 25.75 (R25; R26) 8.53 8,67 29,7 (D01) 29,2 (D72) 30,7 (D78) 30,2 (R24) 30,7 (R25) 30,7 (R26) Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) 28.5 (D01; R24; D72) 29.75 (D78) 29.25 (R25; R26) 8.73 9,00 30,65 (D01) 30,15 (D72) 31,65 (D78) 31,15 (R24) 31,65 (R25) 31,65 (R26)









Quan hệ công chúng Quan hệ công chúng chuyên nghiệp 29 (D01; R24) 28.5 (D72) 30.5 (D78) 29.5 (R25; R26) 9.00 9,07 32,75 (D01) 32,25 (D72) 34 (D78) 33,25 (R24) 33,75 (R26) Truyền thông marketing (chất lượng cao) 29.5 (D01; R24) 29 (D72) 30.75 (D78) 30 (R25; R26) 8.93 8,97 31 (D01) 30,5 (D72) 32,25 (D78) 32,5 (R24) 33 (R26) Quảng cáo 28 (D01; R24) 27.75 (D72) 28.25 (D78) 28 (R25) 28.25 (R26) 8.50 8,77 30,5 (D01) 30,25 (D72) 30,75 (D78) 30,5 (R24) 30,5 (R25) 30,75 (R26) Ngôn ngữ Anh 28 (D01; R24) 27.75 (D72) 28.5 (D78) 28 (R25; R26) 8.43 8,50 31 (D01) 30,5 (D72) 31,5 (D78) 31,5 (R24) 31,5 (R25) 31,5 (R26)

Có thể thấy, điểm chuẩn của trường Học viện Báo chí và Tuyên Truyền luôn giữ ổn định qua các năm và chênh lệch không quá 4-5 điểm ở từng chuyên ngành. Thí sinh sử dụng hình thức xét học bạ có điểm chuẩn ở mức ổn định trong năm 2018 - 2019.

Tìm hiểu về Học viện Báo Chí & Tuyên Truyền

