Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 3 năm gần nhất

Học viện Ngân hàng có tên tiếng Anh là Banking Academy, tiền thân là Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng. Trường được thành lập năm 1961, trải qua hơn 50 xây dựng và phát triển, hiện Học viện Ngân hàng là một trong những trường Đại học đi đầu cả nước về đào tạo các ngành ngân hàng, kế toán, tài chính và kinh tế. Trường có trụ sở tại phố Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngoài trụ sở chính ở Hà Nội, trường còn có các phân viện ở Bắc Ninh, Phú Yên và Sơn Tây.

Sở hữu số lượng lớn sinh viên cùng với đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệp, Học viện Ngân hàng hiện đào tạo 06 ngành thế mạnh: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Quản lý thông tin và Ngôn ngữ Anh. Sinh viên tốt nghiệp tại Học viện Ngân hàng hàng năm luôn đạt được những thành công lớn trong quá trình làm việc. Chính vì lý do này, hàng năm trường Học viện Ngân hàng nhận được rất nhiều hồ sơ xét tuyển vào các chương trình đào tạo hệ cử nhân chính quy tập trung. Sinh viên học tập tại đây còn có cơ hội lớn được thực hiện trao đổi tại các trường Đại học đối tác trên toàn thế giới, đơn cử như CityU (Hoa Kỳ), Sunderland, West of England (Vương quốc Anh), Saxion (Hà Lan), Kinh tế và Luật Berlin (CHLB Đức), ĐH Tài chính trực thuộc chính phủ LB Nga (FU).

Năm 2020, theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang chủ của Học viện Ngân hàng, trường sẽ thực hiện tuyển sinh theo 03 phương thức: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển dựa trên năng lực ngoại ngữ hoặc kêt quả học tập THPT (đối với các thí sinh THPT tốt nghiệp năm 2020) và Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Được biết, phương thức 02 sẽ chiếm tối đa 30% chỉ tiêu tuyển sinh của trường, và nhà trường sẽ dành ra ít nhất 70% chỉ tiêu xét tuyển cho các thí sinh ứng tuyển bằng phương thức 03.

Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh của trường Học viện Ngân hàng năm 2020 được công bố chính thức như sau:

Mã trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu (1) (2) Hệ đại học chính quy (tại trụ sở chính Hà Nội) NHH 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 280 120 NHH 7340201 Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D07 650 270 NHH 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 300 120 NHH 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 90 30 NHH 7340120 Kinh doanh quốc tế A01, D01, D07, D09 280 120 NHH 7380107_A Luật kinh tế A00, A01, D01, D07 30 10 NHH 7380107_C Luật kinh tế C00, D14, D15 110 50 NHH 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D07, D09 125 55 NHH 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, D07 125 55 Hệ đại học chính quy chương trình quốc tế NHH 7340101_IU Quản trị kinh doanh CityU 3+1 A00, A01, D01, D07 20 10 NHH 7340101_IV Quản trị kinh doanh CityU 4+0 A00, A01, D01, D07 60 30 NHH 7340201_I Tài chính Ngân hàng Sunderland A00, A01, D01, D07 55 25 NHH 7340301_I Kế toán Sunderland A00, A01, D01, D07 55 25 Hệ đại học chính quy định hướng Nhật Bản NHH 7340301_J Kế toán định hướng Nhật Bản A00, A01, D01, D07 20 10 NHH 7340405_J Hệ thống thông tin quản lý định hướng Nhật Bản A00, A01, D01, D07 20 10 Hệ đại học chính quy (tại Phân viện Bắc Ninh) NHB 7340201 Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D07 125 55 NHB 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 85 35 Hệ đại học chính quy (tại Phân viện Phú Yên) NHP 7340201 Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D07 90 90 NHP 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 60 60

Chú thích:

(1) Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020

(2) Xét tuyển dựa trên năng lực ngoại ngữ hoặc kết quả học tập THPT

Các tổ hợp môn xét tuyển của Học viện Ngân Hàng 2020:

A00 (Toán, Vật Lí, Hóa học)

A01 (Toán, Vật Lí, Tiếng Anh)

D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

D09 (Toán, Lịch Sử, Tiếng Anh)

D14 (Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Anh)

D15 (Ngữ Văn, Địa Lí, Tiếng Anh)

C00 (Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lí)

Điểm trúng tuyển Học viện Ngân hàng năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn năm 2019 1 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D07 22.25 2 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 22.75 3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 22.25 4 7340120 Kinh doanh quốc tế A01, D01, D07, D09 22.25 5 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, D07 22 6 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 21.75 7 7380107_A Luật kinh tế A00, A01, D01, D08 21.5 8 7380107_C Luật kinh tế C00, D01, D14, D15 24.75 9 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D07, D09 23 10 7340101_IU Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) A00, A01, D01, D07 20.5 11 7340101_IV Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) A00, A01, D01, D07 20.5 12 7340201_I Tài chính- ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) A00, A01, D01, D07 20.75 13 7340301_I Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) A00, A01, D01, D07 20 14 7340301_J1 Kế toán A00, A01, D01, D07 22.75 15 7340301_J2 Kế toán A00, D06, D23, D28 22.75 16 7340405_J1 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 21.75 17 7340405_J2 Hệ thống thông tin quản lý A00, D06, D23, D28 21.75

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn năm 2018 Điểm chuẩn 1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D09 21.25 2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 20.25 3 7340101_1 Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) A00; A01; D01; D07 19.25 4 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D09 20.25 5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 20.25 6 7340201_1 Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) A00; A01; D01; D07 19 7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 20.5 8 7340301_1 Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) A00; A01; D01; D07 17.75 9 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 20 10 7310101 Kinh tế 20 11 7380107_A Luật kinh tế A00; A01; D07; D08 --- 12 7380107_C Luật kinh tế C00; D01; D14; D15 --- 13 7340201_I Tài chính- ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) A00; A01; D01; D07 --- 14 7340301_J1 Kế toán A00; A01; D01; D07 --- 15 7340301_J2 Kế toán A00; D06; D23; D28 --- 16 7340405_J1 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 --- 17 7340405_J2 Hệ thống thông tin quản lý A00; D06; D23; D28 ---









Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn năm 2017 Ghi chú 1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D09 23.25 Tiếng Anh 2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 22.25 Toán 3 7340101_1 Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) A00; A01; D01; D07 18.25 Tiếng Anh 4 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D09 22.25 Tiếng Anh 5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 22.25 Toán 6 7340201_1 Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) A00; A01; D01; D07 17.25 Tiếng Anh 7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 23.25 Toán 8 7340301_1 Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) A00; A01; D01; D07 15.75 Tiếng Anh 9 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 22 Toán 10 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 25.25 Toán (A00; D01; D09); Ngữ Văn (C00)



Để đảm bảo chất lượng đầu vào, sau khi xác đinh ngưỡng đảm arbo chất lượng đầu vào, Học viện sẽ công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của trường và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng theo Quy chế tuyển sinh.

