Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Học viện Ngoại Giao 3 năm gần nhất

Học viện Ngoại giao có tiền thân là trường Ngoại giao - được thành lập vào ngày 17 tháng 6 năm 1959. Trường Ngoại giao được thành lập trực thuộc Bộ Ngoại giao. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Ngoại giao hiện nay là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại Giao.

Trường mang trong mình chức năng nghiên cứu chiến lược về Quan hệ Quốc tế và Chính sách đối ngoại, đào tạo Đại học – Sau đại học và bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại theo Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Học viện Ngoại Giao hiện có trụ sở tại phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội. Học viện Ngoại giao là nơi đào tạo các trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành quan hệ quốc tế như Luật Quốc tế, Kinh tế Quốc tế, chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại.

Theo công bố mới nhất của trường Học viện Ngoại Giao, vào năm học 2020-2021, trường tuyển sinh tổng cộng 500 chỉ tiêu, chia đều cho các ngành Quan hệ Quốc tế, Kinh tế Quốc tế, Truyền thông Quốc tế, Luật Quốc tế và Ngôn ngữ Anh.

Trường sẽ thực hiện tuyển sinh theo 3 phương thức, cụ thể như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học tập THPT (Dự kiến tuyển sinh 30% tổng chỉ tiêu)

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Dự kiến tuyển sinh 70% tổng chỉ tiêu)

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo & của Học viện.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 33.25 NN: 9.2 (NV1 - NV5) 2 7310106 Kinh tế quốc tế A00, A01, D01 24.85 T0: 8.8, NN: 8.8 (NV 1 - NV3) 3 7310206 Quan hệ quốc tế A01, D01, D03 25.1 NN: 9.4, Tiếng Pháp: 9.4 (NV1 - NV4) 4 7320107 Truyền thông quốc tế A01, D01, D03 25.2 NN: 8.8, Tiếng Pháp: 8.8 (NV1 - NV2) 5 7380108 Luật quốc tế A01, D01 23.95 NN: 7.4 (NV1 - NV3)







STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7310206 Quan hệ quốc tế A01 23.1 Tiêu chí phụ 1: Tiếng Anh: 7.6; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 2 7310206 Quan hệ quốc tế D01 23.1 Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 7.6; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 3 7310206 Quan hệ quốc tế D03 23.1 Tiêu chí phụ 1:Tiếng Pháp: 7.6; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 4 7310106 Kinh tế quốc tế A00 22.9 Tiêu chí phụ 1:Toán: 7.4; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 5 7310106 Kinh tế quốc tế A01 22.9 Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 7.4; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 6 7310106 Kinh tế quốc tế D01 22.9 Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 7.4; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 7 7380108 Luật quốc tế A01 21.95 Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 6.8; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV9 8 7380108 Luật quốc tế D01 21.95 Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 6.8; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV9 9 7320107 Truyền thông quốc tế A01 23.4 Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 9.4; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 10 7320107 Truyền thông quốc tế D01 23.4 Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 9.4; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 11 7320107 Truyền thông quốc tế D03 23.4 Tiêu chí phụ 1:Tiếng Pháp: 9.4; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 30.5 Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 9.2; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV4



STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 --- 2 7310106 Kinh tế quốc tế A00 26.25 Toán: 8.0 3 7310106 Kinh tế quốc tế A01 26.25 Tiếng Anh: 9.4 4 7310106 Kinh tế quốc tế D01 26.25 Tiếng Anh: 9.2 5 7310206 Quan hệ quốc tế A01 26 Tiếng Anh: 9.8 6 7310206 Quan hệ quốc tế D01 26 Tiếng Anh: 9.6 7 7310206 Quan hệ quốc tế D03 26 Tiếng Pháp: 8.0 8 7320107 Truyền thông quốc tế A01 26.25 Tiếng Anh: 9.2 9 7320107 Truyền thông quốc tế D01 26.25 Tiếng Anh: 9.2 10 7320107 Truyền thông quốc tế D03 26.25 Tiếng Pháp: 8.6 11 7380108 Luật quốc tế A01 25.25 Tiếng Anh: 7.8 12 7380108 Luật quốc tế D01 25.25 Tiếng Anh: 7.4





