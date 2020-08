Vạch trần điểm đáng ngờ trong lời khai của nữ nghi phạm bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

Sáng ngày 23/8, 2 đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và Đặng Văn Bằng (33 tuổi, xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã bị lực lượng chức năng di lý về trụ sở công an tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan công an, Thu đã khai nhận toàn bộ hành vi bắt cóc của mình và cho biết, mục đích là xuất phát từ tình cảm. Thu và Bằng yêu nhau cách đây 2 năm và có bầu, nhưng sau đó lại sảy thai.

Cụ thể, đối tượng này cho biết: "Gần đây, Bằng có hỏi con đâu, nhưng do không giữ được con nên buộc tôi phải bắt một đứa bé cùng khoảng tuổi con mình nếu được sinh ra để mang đến ra mắt nhà người yêu. Bố mẹ Bằng nếu đồng ý, sẽ cho chúng tôi tổ chức đám cưới".

Đối tượng Nguyễn Thị Thu.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Thu từng sinh 1 bé trai với Bằng, tuy nhiên sau 1 tháng đứa trẻ vì bị ốm nên đã tử vong. Tuy nhiên, Thu đã giấu không cho Bằng biết và gần đây bắt cóc bé Gia Bảo để đưa về nhà. Như thế, lúc đối tượng này nói sảy thai, lúc lại nói sinh con rồi mới tử vong giữa 2 lần khai báo là không đồng nhất.

Được biết, năm 2011 Thu từng kết hôn và có con, sau đó ly thân với chồng cũ. Đến năm 2017, Thu quen và yêu bằng, giấu nhẹm chuyện mình đã có chồng. Đến tháng 3/2017, Thu và Bằng tổ chức đám cưới và sống ở Tuyên Quang. Một năm sau, Bằng biết Thu đã có chồng nên yêu cầu về Cao Bằng để giải quyết dứt điểm chuyện ly hôn, lúc này Thu đã mang bầu khoảng 4 tháng.

Như đã đưa tin, theo thông cáo báo chí của Công an tỉnh Bắc Ninh, 21h30 ngày 22/8/2020, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại xóm 16 xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cháu Bảo được gia đình báo mất tích vào hồi 18h5 ngày 21/8/2020.

Bé Gia Bảo được giải cứu về với gia đình.

Bước đầu làm rõ đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo lên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Thu.

Đêm ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đưa cháu Bảo về bàn giao cho gia đình. Đồng thời di lý hai nghi phạm về Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra.



Clip lời khai của Nguyễn Thị Thu về hành vi bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ