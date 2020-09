Điểm danh những chiếc bánh Trung thu đắt nhất thế giới khiến người mua chỉ muốn bỏ vào tủ kính ngắm

Những chiếc bánh Trung thu đắt nhất thế giới

Bánh Trung thu có lẽ là món ăn không thể thiếu trong dịp Trung thu của nhiều quốc gia ở Châu Á trong đó có Việt Nam. Thông thường bánh Trung thu sẽ được bán với mức giá phổ thông để ai cũng có thể mua được. Tuy nhiên với những chiếc bánh Trung thu đắt nhất thế giới này có thể khiến bạn phải ngỡ ngàng về mức giá quá khủng của nó.

Bánh trung thu được dát vàng ở Trung Quốc giá 72 triệu đồng

Chiếc bánh trung thu bằng vàng là món quà ưa thích của người Trung Quốc

Năm 2012, Trung Quốc khiến cả thế giới xôn xao khi công bố chiếc bánh Trung thu với giá bán 21.000 Nhân dân tệ, tương đương với khoảng 72 triệu đồng tiền Việt. Chiếc bánh Trung thu này là một chiếc bánh dẻo với trọng lượng khoảng 500gram. Nguyên liệu dùng để làm bánh là những nguyên liệu đắt đỏ và thành phần đặc biệt khiến nó có mức giá trên trời như vậy. Được biết, chiếc bánh làm từ vàng và chạm khắc những mẫu hoa văn tinh xảo, đầy tính nghệ thuật.

Bánh trung thu ở Malaysia giá hơn 21 triệu đồng

Chiếc bánh Trung Thu giá 21 triệu gây sốt tại Malaysia vào năm 2017

Chiếc bánh Trung thu này đã nổi đình nổi đám ở Malaysia vào dịp rằm tháng 8 cách đây 3 năm nước bởi nó được bán với mức giá lên đến 2.888 MYR tức khoảng 21.6 triệu VNĐ. Chiếc bánh này có chiều cao 4cm và đường kính là 17,5cm, kích thước gấp 4 lần những chiếc bánh Trung Thu bình thường. Theo như đầu bếp chia sẻ thì bánh được làm từ những nguyên liệu xa xỉ như nhân sâm, nghệ tây, sữa ong chúa, mật đường, nhãn, hạt sen và các loại thảo mộc cao cấp, vỏ ngoài bánh còn được dát vàng 24k. Người mua cần đặt trước 2 ngày mới có thể sở hữu được chiếc bánh này và cần sử dụng trong vòng 3 ngày bởi bánh không có chất bảo quản.

Bánh trung thu phủ vàng ở Singapore giá 15 triệu đồng

Đi kèm hộp bánh là những phụ kiện cao cấp

Người Sing cũng từng có một chiếc bánh Trung thu làm điên đảo dân tình vào dịp Trung thu năm ngoái khi công bố bán với mức giá 628USD/ hộp, tương đương hoặc gần 15 triệu VNĐ. Chiếc bánh trung thu đắt đỏ này có tên là Premium Mao Shan Wang Truffle Snowskin Mooncake, của hãng bánh danh tiếng Golden Moments, Singapore. Để chào đón mùa Trung Thu năm 2019, hãng bánh này đã tung chiếc bánh Trung Thu dát vàng đầy xa xỉ với giá khá "chát". Người mua muốn sở hữu được chiếc bánh này sẽ phải đặt trước vài tuần. Chiếc bánh được bọc vàng 24K, nhân bánh là những loại nguyên liệu cao cấp như sầu riêng maoshan, nhân socola thượng hạng từ Malaysia. Ở giữa của mỗi chiếc bánh sẽ có một lớp nhân làm từ nấm truffle đen thuộc hàng cực hiếm ở Úc. Hộp bánh cũng được bán kèm theo các phụ kiện khác là dao, nĩa, ấm trà, ly trà, tất cả điều làm từ vàng.

Những chiếc bánh Trung thu đắt nhất Việt Nam

Việt Nam cũng không kém cạnh gì khi sở hữu những chiếc bánh trung thu khá đắt đỏ mà không phải ai cũng dám bỏ tiền ra để sở hữu.

Bánh Trăng Vàng Black & Gold của Kinh Đô - 4,8 triệu/hộp

Cận cảnh bánh Trung thu Trăng Vàng Black&Gold của Kinh Đô năm nay

Một trong những chiếc bánh Trung thu đắt nhất Việt Nam hiện nay đó là chiếc bánh Trung thu đến từ thương hiệu bánh kẹo Kinh Đô. Những chiếc bánh Trăng vàng Black & Gold được thiết kế đựng trong hộp sơn mài lấy cảm hứng từ Hoàng gia. Hộp bánh gây ấn tượng với màu đen sang trọng huyền bí, bao bì được thiết kế dựa trên câu chuyện cá chép hóa rồng. Chiếc bánh với lớp vỏ đen được phủ lên một lớp bột vàng óng ánh, phần nhân được làm từ những nguyên liệu cao cấp và đắt tiền như: Bào ngư, hải sâm, cưa bát bửu, tôm bách hoa, hạt sen tứ quý, sò điệp,... khiến ai nhìn cũng phát thèm.

Bánh Trung thu Đại Phát - 2,8 triệu/hộp

Cận cảnh hộp bánh Trung thu có giá 2,8 triệu đồng của Đại Phát

Tại Việt Nam những chiếc bánh của Đại Phát cũng được liệt vào danh sách những chiếc bánh Trung thu đắt nhất hiện nay khi một hộp 4 bánh có giá lên đến 2,8 triệu đồng. Những chiếc bánh đều được các đầu bếp thực hiện thủ công một cách tỷ mỉ và cẩn thận. Ngoài ra vỏ hộp còn được nghệ nhân Minh hạnh đích thân thêu tay hình mẫu đơn cùng chú chim xanh, góp phần làm cho hộp bánh trở nên bắt mắt và sang trọng hơn.

Bánh Trung thu của Sofitel Legend Metropole - 1,9 triệu/hộp

Bánh Trung thu của Sofitel Legend Metropole năm nay với thiết kế đặc biệt

Nhắc đến những chiếc bánh Trung thu đắt nhất Việt Nam cũng không thể bỏ qua những chiếc bánh đến từ Sofitel Legend Metropole với giá trị 1.9 triệu cho 3 chiếc bánh. Bánh Trung thu của Sofitel Legend Metropole năm 2020 này sẽ có thêm các loại nhân bánh mới như sầu riêng + hạt bí + trứng buối và loại thứ hai là hạt sen + long nhãn + trà hoa quả. Các nhân bánh vị truyền thống như: vừng đen, dừa, đậu xanh, mơ khô, trứng muối, caramen, quả vả, mứt cam,... đều sẽ được giữ nguyên. Vỏ hộp bánh cũng được thiết kế với các hình ảnh ghi lại những câu chuyện tình người ấm áp trong thời gian giãn cách xã hội

Mặc dù không phải ai cũng đủ điều kiện để sở hữu những chiếc bánh trung thu đắt nhất thế giới này nhưng được chiêm ngưỡng nó hẳn cũng khiến nhiều người mãn nhãn xuýt xoa.

