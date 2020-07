Điểm danh những phim kinh dị, hành động ra rạp tháng 7, dân `cứng tim` tuyệt đối không thể bỏ qua

Phim phát hành vào ngày 03/07/2020.



Force of Nature (Phi Vụ Bão Tố)



Phim là sự chạm trán căng thẳng của hai sĩ quan cảnh sát với âm mưu táo tợn của băng cướp. Anh chàng cảnh sát Cadeo được giao nhiệm vụ sau khi vừa chật vật vượt qua những tháng ngày chật vật bởi quá khứ đau thương bủa vây. Nhiệm vụ của anh là sơ tán khẩn cấp cư dân tại một khu chung cư giữa lòng Puerto Rico khi khi cơn bão lịch sử bất ngờ đổ bộ.



Phim phát hành vào ngày 03/07/2020.



The Voices (Tiếng Vọng Từ Địa Ngục)

Grace là một cô gái trẻ vừa vượt qua cú sốc tình cảm khi bị hôn phu phản bội liền quyết định trở về nhà thăm chị gái sau nhiều năm xa cách. Không ngờ, cô nàng phải đối mặt với hàng loạt bí mật gia đình đen tối, đáng sợ.



Phim phát hành vào 03/07/2020.

Không chịu được cảnh tu hành, Balloon & First quyết định hoàn tục. Thế nhưng họ không biết rằng, bản thân đã bị ám ảnh bởi một lời nguyền từ lý do muốn hoàn tục của mình.



Phim phát hành vào 03/07/2020.



Bằng Chứng Vô Hình



Bộ phim theo chân Thu - một cô gái bị mù trong hành trình giải mã vụ án mà cô tình cờ trở thành nhân chứng. Thu gặp nhiều khó khăn khi thuyết phục cảnh sát bởi cô là người khiếm thị. Khi chưa có đủ bằng chứng để đưa hung thủ ra ánh sáng, Thu không hề biết mình đang đối mặt với nguy hiểm khi tên sát nhân bí ẩn đang âm thầm theo dõi với ý đồ biến cô thành con mồi mới.



Phim khởi chiếu ngày 10/07/2020.



Đỉnh Mù Sương



Sau cái chết bất ngờ của vợ, võ sĩ tự do tên Phi đã quyết định tìm ra kẻ sát nhân đã hại vợ mình. Tại bản mù sương, Phi không chỉ đối mặt với Ba Râu và mối thù giết vợ mà còn phát hiện ra hàng loạt bí mật khủng khiếp ở đây. Ba Râu chính là kẻ gây ra nỗi khiếp sợ cho người dân nơi đây bao nhiêu lâu nay. Một lần nữa, Phi phải lựa chọn giữa 2 vấn đề: báo thù Ba Râu hay bảo vệ người dân bản Mù Sương?



Phim khởi chiếu ngày 10/07/2020.



Without a Body (Bóng Ma Không Xác)

Vợ qua đời sau tai nạn bất ngờ, Alex - một nhà văn chuyên viết truyện kỳ bí đã quyết định cùng 2 con gái chuyển tới sống tại một căn nhà có lịch sử vô cùng lâu đời. Từng là một người không tin vào ma quỷ, Alex dần cảm thấy hoài nghi và lo sợ về sự an toàn của mình cùng 2 con gái khi hàng loạt sự kiện đáng sợ xảy ra ở nơi này.

Phim khởi chiếu ngày 10/07/2020.



Unhinged (Kẻ Cuồng Sát)



Một người mẹ đơn thân tên Rachel đang phải chịu quá nhiều áp lực cuộc sống để có thể tồn tại. Liên tục đi làm muộn, Rachel đã bị sa thải. Vào buổi sáng hôm đó, cô đã vô tình xích mích với một người đàn ông mà không hề biết mình đang là mục tiêu theo dõi của hắn. Càng nghiêm trọng hơn khi gã đàn ông bí ẩn tấn công người thân và đe dọa cuộc sống của Rachel.



Phim khởi chiếu vào 17/07/2020.



Relic (Tàn Tích Quỷ Ám)

Phim mở đầu bằng cảnh một góa phụ lớn tuổi tên Edna sống một mình trong căn nhà giữa rừng bất ngờ biến mất không một lý do. Việc này khiến cô con gái Kay và cô cháu ngoại Sam phải quay về nhà tổ của dòng họ để tìm kiếm. Thế nhưng khi bà Edna đột nhiên trở lại cũng là lúc các hiện tượng kỳ lạ bắt đầu.



Phim khởi chiếu ngày 17/07/2020.



Ghosts of War



Trong những năm cuối Thế chiến II, 5 người lính Mỹ được giao nhiệm vụ canh giữ một tòa lâu đài ở Pháp. Đáng sợ hơn rất nhiều những gì những người lính phải trải qua nơi chiến trường khi họ gặp phải kẻ thù siêu nhiêu vô cùng mạnh.

Phim khởi chiếu ngày 17/07/2020.



Peninsula (Bán Đảo Peninsula)



Cựu quân nhân Jung Seok nhận được một phi vụ lớn với tiền công hậu hĩnh lên tới 2,5 triệu USD để trở lại bán đảo. Khi làm nhiệm vụ, cả đội của Jung Seok bất ngờ bị phục kích bởi lũ thây ma hung tợn cùng đơn vị bí ẩn mang bí danh 63 cùng bầy đàn zombie khát máu. Cứ ngỡ sẽ phải bỏ mạng tại đây, Jung Seok vô tình được giải cứu bởi cô nhóc Jooni (Lee Ree) cùng gia đình Min Jung (Lee Jung Hyun). Sau đó, anh nhanh chóng lập nên kế hoạch giải cứu đồng đội đang bị nhóm 631 bắt giữ và tìm cách thoát khỏi bán đảo.

Your browser does not support HTML5 video.

Peninsula (Bán Đảo) trailer.