Điểm mặt 3 quán cà phê chiêm ngưỡng hoàng hôn đẹp mê ly ở Đà Lạt

Đà Lạt từ lâu đã nổi danh là thành phố mộng mơ với những ngọn núi "săn" mây nức tiếng, con dốc phủ trắng sương sớm mai và những ly cà phê thơm nức mũi. Đà Lạt đẹp dịu dàng, an nhiên, cứ như vậy mà gây thương nhớ cho biết bao du khách. Nếu có cơ hội đến Đà Lạt, đừng quên dành thời gian ghé thăm những quán cà phê với view đẹp hết nấc, ngồi "chill" bên những ly cà phê ấm nóng và chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn đẹp mê ly.

Quán Chiu

Chiu nằm yên vị trên một ngọn đồi, bao quanh là rừng cây xanh ngát tốt tươi. Chiu có một khoảng sân đủ rộng để bày những hàng ghế gỗ xinh xinh, để du khách có thể chầm chậm thư giãn, phóng tầm mắt ra chiêm ngưỡng toàn cảnh núi rừng cây cỏ và thành phố yên bình.

Hãy đến Chịu vào một buổi chiều tà, đắm mình trong ánh nắng hoàng hôn ấm áp, chờ màn đêm se se buông xuống kết thúc một ngày dài. Hãy cùng chúng bạn ngồi trò chuyện bên ly cà phê, hòa mình trong tiếng nhạc du dương và chiêm ngưỡng khoảng trời rộng lớn chìm trong nắng vàng.

Địa chỉ: Số 2 đường Hoàng Hoa Thám

Tiệm cà phê Cheo Veoo

Tiệm đúng như tên, Cheo Veoo nằm ở lưng chừng một con dốc nhỏ, nằm ẩn sau một lùm cây xanh ngắt. Cẩn thận bước trên những bậc thang nhỏ, du khách đặt chân tới một quán cà phê nằm ẩn giữa không gian núi non điệp trùng, cảm nhận từng cơn gió mát và làn sương mờ mờ.

Cheo Veoo được trang trí mộc mạc mà rất đỗi thân thương, với ban công rộng mở nhìn trọn cảnh mây trời. Thời điểm đẹp nhất để ngắm hoàng hôn là khoảng 5h đến 6h30, nhớ nhanh chân tới sớm để kịp chọn chỗ đẹp mà ngắm hoàng hôn hay chụp ảnh sống ảo nhé. Nhớ gọi cho mình một ly trà nóng, hoặc một cốc cà phê nghi ngút khói, cuộn mình trong chiếc áo len mỏng, ngắm nhìn mặt trời dần dần lặn sau những dãy núi.

Địa chỉ: 116 Hùng Vương

Bohem café

Dù đây là một địa chỉ mới toanh nhưng Bohem café đã nhanh chóng ghi điểm trong mắt giới trẻ mê sống ảo. Khi tới đây uống cà phê, du khách sẽ được thả mình vào thiên nhiên đất trời, nhìn ngắm cảnh chiều tà hoàng hôn trên phố núi. Dù có đứng ở góc nào thì những cô bạn cậu bạn mê check-in chụp ảnh cũng sẽ có muôn vàn bức ảnh ưng ý, hút nghìn like ầm ầm.

Bohem có view nhìn ra núi rừng Đà Lạt vừa hùng vĩ vừa nên thơ, với cây cầu gỗ độc đáo bắt mắt, nhìn thẳng ra phía thung lũng thơ mộng. Bên cạnh chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn đẹp như mơ, bạn cũng có thể chịu khó tới đây vào sáng sớm để "săn" mây trời.

Địa chỉ: 1B Hoàng Hoa Thám

