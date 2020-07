Điểm mặt loạt tiệm cà phê có không gian đậm chất xưa cũ ở phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An từ lâu đã luôn là điểm đến được khách du lịch trong nước và quốc tế ưa thích bởi vẻ đẹp cổ kính, an yên. Nếu bạn là người mê mẩn nét đẹp cổ xưa, thanh bình, đừng bỏ qua những tiệm cà phê có không gian đậm chất xưa cũ này để có thể thỏa sức ngắm toàn cảnh phố cổ Hội An thơ mộng.

Cocobana Tea Rooms & Garden

Cocobana Tea Rooms & Garden có không gian tươi mát với gam màu chủ đạo xanh lá, giúp du khách thỏa sức thư giãn, nhìn ngắm phố phường. Từng góc nhỏ nơi đây đều được chăm chút tỉ mỉ, đậm chất làng quê xưa cũ, bên những chiếc bàn chiếc ghế nhỏ xinh làm từ gỗ hay tre nứa, hay khu vườn nhỏ tươi tốt với bể cá trong veo.

Không chỉ vậy, Cocobana còn ghi điểm khi tạo điều kiện cho du khách thư giãn ngâm chân thảo dược, nhâm nhi ly nước mát, xả hơi sau những giờ đi bộ khám phá, thăm thú phố cổ.

Địa chỉ: 16 Nguyễn Thái Học, Phường Minh An, Hội An

The Hill Station

Ngay từ bên ngoài, The Hill Station đã gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài cổ kính, rêu phong đậm chất xưa cũ ở Hội An. Từ những bức tường sơn vàng bám đầy rêu phong, những mái vòm cong cong bên khung cửa xanh xanh cổ kính, The Hill quả thực đã đem lại chất xưa cũ mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng.

Quán có không gian khá rộng, thích hợp để du khách thư giãn "chill chill". Ngoài ra quán còn rất nổi tiếng với nhiều món điểm tâm và món Âu ngon lành, hấp dẫn.

Địa chỉ: 321 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An Việt Nam

The Chef

The Chef sở hữu một sân thượng thơ mộng và view toàn cảnh được giới mê du lịch ưng ý. Nơi đây được bài trí với theo phong cách đậm chất xưa cũ, với nội thất cổ kính rêu phong, những chùm đèn lồng treo cao thoạt nhìn như lơ lửng giữa trời xanh.

Hãy ghé thăm The Chef vào một buổi chiều tà, ngắm nhìn những mái ngói đỏ nhuốm màu cổ kính, lắng nghe nhịp sống chậm rãi của khu phố cổ an yên, thơ mộng. Nơi đây cũng có muôn vàn góc check-in đẹp mê ly, các tín đồ mê sống ảo tha hồ mà chụp ảnh tự sướng, sống ảo.

Địa chỉ: 166 Trần Phú, Phường Minh An, Hội An

ChuChu Tea & Coffee

Chuchu sở hữu không gian tưởng xưa mà không cũ, thay vào đó là không gian mộc mạc, giản dị nhưng không kém phần thơ mộng. Trước hàng hiên nhà, bên khung cửa gỗ cổ kính là giàn hoa giấy xinh xắn, nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng ngày hè.

Quán có view mặt tiền nhìn ngắm trọ vẹn đường phố, với những chiếc ghế gỗ xinh xắn tựa bên vỉa hè. Phía trên là những chùm đèn lồng đỏ xanh rực rỡ sắc màu, lung lung tỏa sáng khi đêm về.

Địa điểm: 74 Trần Phú, Phường Minh An, Hội An

92 Station - Restaurant and Cafe



92 Station nằm trên con phố Trần Phú sầm uất, với khoảng không gian tầng thượng được trang trí bắt mắt, xinh xắn với cây cỏ xanh tươi mơn mởn, những chùm hoa thắm tươi và những chiếc lồng đèn lãng mạn. Thời điểm tuyệt nhất để tới đây là khoảng chiều tối, vào lúc mặt trời lặn rực rỡ nắng vàng.



Tới đây, du khách sẽ được thỏa sức ngắm nhìn toàn cảnh khu phố cổ sầm uất, nhộn nhịp hay những con đường quanh co đông người. Trong buổi chiều rám nắng vàng, quang cảnh phố cổ Hội An tựa như một thước phim quay chậm đẹp đến nao lòng người.

Địa chỉ: 92 Trần Phú, Phường Minh An, Hội An

Hội An Roastery

Hội An Roastery ghi điểm trong mắt du khách với những thiết kế cổ kính xưa cũ, nước sơn màu vàng quen thuộc. Không gian rộng lớn, trải dài thay vì nhiều tầng, với những cây cột lớn dựng giữa nhà và lồng đèn nhỏ xinh.

Hội An Roastery có thiết kế cổ điển pha nét hiện đại, vừa mộc mạc thân thương vừa có góc sang chảnh, thời thượng. Nơi đây có vô số góc check-in đẹp lạ, với view nhìn ra dòng sông Hoài an yên, hiền hòa.

Địa chỉ: 135 Trần Phú, Hội An

